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Zelikman
BYD стала лидером среди китайских автопроизводителей, опередив SAIC
Компания реализовала свыше 400 тысяч машин, обойдя главного конкурента на 35%

  По итогам сентября лидером среди автомобильных компаний в Китае стала BYD. Согласно информации, опубликованной в Car News China, эта частная компания сумела обойти государственной концерн SAIC как по объемам производства, так и по продажам.

  Группа BYD включает различные бренды, такие как Denza, Fang Cheng Bao и Yangwang. В сентябре общие продажи автомобилей под этими марками достигли 419 426 единиц, что на 45,32% превышает результаты аналогичного месяца прошлого года. За первые три квартала 2024 года объем продаж составил 2 747 875 автомобилей, что соответствует увеличению на 32,13%.

  Концерн SAIC, когда-то доминирующий благодаря продукции совместных предприятий с Volkswagen и General Motors, в сентябре реализовал 313 260 автомобилей, что на 35,03% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По результатам девяти месяцев текущего года продажи упали на 21,5%, составив 2 649 333 единиц.

  Также в начале месяца стало известно, что по итогам третьего квартала компания BYD утратила статус мирового лидера по продажам электромобилей, уступив его Tesla. Тем не менее, если учитывать гибридные машины, китайский производитель всё же опережает предприятие Илона Маска почти в два с половиной раза.

#китай #автомобили #рынок #byd #saic
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