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Zelikman
Rocksteady работает над дополнением игры Hogwarts Legacy
Definitive Edition может появиться уже в следующем году. Сообщается о новом контенте на 10-15 часов.

  

  Инсайдер Том Хендерсон представил свежий отчет о Hogwarts Legacy Definitive Edition. Впервые о разработке подобного проекта стало известно в июне прошлого года, когда Джейсон Шрайер сообщил, что некоторые сотрудники Rocksteady трудятся над специальной версией игры.

  По словам Хендерсона, новая версия будет содержать от 10 до 15 часов дополнительного контента, включая основной сюжетный квест, дополнительные побочные задания и новые действия, а также свежую экипировку. Согласно информации из отчета, Hogwarts Legacy Definitive Edition планируется к релизу в следующем году. Владельцы стандартной версии игры смогут обновиться до новой за сумму от 20 до 30 долларов.

  Несмотря на попытки бойкота со стороны Джоан Роулинг, которая не была задействована в разработке, игра Avalanche Software оказалась невероятно успешной. Hogwarts Legacy заняло лидирующую позицию в списке бестселлеров 2023 года, преодолев серьезную конкуренцию. На январь этого года было продано 24 миллиона копий игры, и с тех пор эта цифра, безусловно, возросла.

  Учитывая такой успех, неудивительно, что Warner Bros. стремятся к дальнейшему развитию. В прошлом месяце финансовый директор WB Discovery, Гуннар Виденфельс, заявил, что разработка сиквела имеет высокий приоритет, хотя его выход может занять несколько лет. Также WB Discovery намекнула через Джей Би Перретта, CEO и президента Global Streaming and Games, что в Hogwarts Legacy 2 могут быть внедрены элементы живого сервиса, хотя пока рано говорить о конкретных деталях.

#игры #hogwarts legacy #rocksteady #definitive edition
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