Серийное производство седана началось лишь пару дней назад — 9 октября текущего года

После начала серийного производства удлинённого седана Lada Aura в сообществе «На заводе» появился видеоролик, демонстрирующий процесс сборки автомобиля. В нём представлены почти все этапы создания Ауры, за исключением этапа сварки кузова.

Официальное начало производства Lada Aura в Тольятти состоялось 9 октября. На следующий день АвтоВАЗ озвучил стартовую стоимость новой модели — 2,6 миллиона рублей. Таким образом, Aura стала самым дорогим автомобилем в модельном ряду отечественного бренда, если не учитывать электромобиль Lada Largus.

До конца этого года планируется выпустить около 3 тысяч автомобилей Aura. В 2025 году ожидается увеличение производства до 8 тысяч экземпляров, однако в Тольятти уже заявили, что окончательный тираж будет зависеть от рыночной ситуации. Седан будет поставляться как в государственные учреждения и службы такси, так и на рынок частных покупателей.

Lada Aura представлена в трех комплектациях, каждая из которых предлагает различное количество опций и отделки интерьера, но оснащена единственным двигателем — 1,8-литровым агрегатом мощностью 122 лошадиные силы в сочетании с вариатором.

Следующий значимый проект АвтоВАЗа — совершенно новый седан Iskra, который займет промежуточное место в модельном ряде между Granta и Vesta. По имеющимся данным, начало его производства намечено на январь или февраль.

Видео доступно по ссылке: https://vk.com/video-186175525_456239547?ref_domain=auto.ru