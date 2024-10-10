Седане BAIC U5 Plus и кроссовер SWM G01 будут использовать как бензин, так и природный газ







Калининградская компания «Автотор» представила на международном газовом форуме, проходящем в Санкт-Петербурге, две модели, работающие на битопливе. Эти автомобили могут использовать как бензин, так и природный газ. Речь идёт о седане BAIC U5 Plus и кроссовере SWM G01.

Информация о выпуске газовой версии BAIC U5 Plus стала известна в апреле, когда марка начала принимать заказы на эту модификацию седана. Экземпляр, представленный на выставке, оборудован двумя газовыми баллонами, каждый объемом 39,1 литра, которые установлены в зоне, предназначенной для запасного колеса. Также он адаптирован для использования в учебном центре ДОСААФ.

Кроссовер SWM G01 представляет собой предсерийный вариант автомобиля на битопливе. На производственном комплексе «Автотор» его называют первым в России вседорожником с такой комбинацией силового агрегата, который будет массово выпускаться. В данном автомобиле предусмотрено три газовых баллона, размещенных в багажном отделении, объем каждого из которых составляет 28 литров. Пока что нет информации, когда именно модель SWM G01 появится на рынке.

Метановые версии серийных автомобилей создаются «Автотором» в сотрудничестве с компанией «Газпром газомоторные системы».

В Калининграде также ведется работа над собственным электромобилем — в начале осени были представлены изображения одного из концептуальных дизайнов. Ожидается, что небольшой трехдверный электрокар, с запасом хода около 300 километров, будет запущен в серийное производство в следующем году.