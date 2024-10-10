Новую технологию продемонстрируют 15 октября на Japan Mobility Show Bizweek

Компания Toyota объявила о новом этапе в развитии технологий топливных элементов — портативных водородных картриджах, которые можно будет использовать как в автомобилях, так и в повседневной жизни. Данная разработка будет продемонстрирована на Japan Mobility Show Bizweek, который стартует 15 октября.

По данным компании, технологии, созданные в рамках проектирования автомобилей с топливными элементами, позволили значительно уменьшить размеры водородных баков, сделав их более удобными для переноски.

Эти компактные картриджи напоминают «пальчиковые» батарейки. Содержимое картриджей — водород, сможет питать топливные элементы для генерации электричества, необходимого для работы бытовых приборов. На выставке Toyota планирует представить плиту, предназначенную для приготовления пищи, использующую как электроэнергию, так и средство сжигания водорода непосредственно из картриджа.





Кроме того, по идее Toyota, такие резервуары могут служить источниками энергии для использования в удалённых регионах, где нет электричества. В автомобильной сфере заранее заполненные картриджи способны значительно облегчить процесс «дозаправки» автомобилей, работающих на топливных элементах — достаточно лишь поменять «батарейку».

По мнению Toyota, использование водорода в повседневной жизни должно трансформировать общественное восприятие газа и сделать его обычным источником энергии.

Следующим шагом компании в области разработки водородного транспорта станет сотрудничество с BMW. Эти две компании намерены совместно разработать и представить модель на топливных элементах для последующего выхода на рынок под маркой баварского производителя.