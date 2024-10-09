В сети появилась информация о разработке видеоадаптера, однако, подробностей о технических характеристиках пока нет.

Сначала может показаться, что AMD уже представила все планируемые настольные карты из серии Radeon RX 7000. Действительно, наблюдаются признаки того, что в ближайшие месяцы станут известны первые системы на архитектуре RDNA 4. Однако, как выясняется, команда «Красных» еще не закончила работу над семейством RDNA 3. В планах значится выпуск еще одной модели для среднего сегмента.

Недавно известный инсайдер @AnhPhuH сообщил через X (Twitter), что AMD разрабатывает видеокарту, получившую название Radeon RX 7650 GRE. Эта модель предназначена для заполнения ниши между RX 7600 (XT) и RX 7700 XT. Пока что нет информации о технических характеристиках карты, но вероятнее всего, она будет основана на ядре Navi 32 с количеством вычислительных единиц (CU) более 32, но менее 54. Ожидается, что видеокарта будет оснащена от 10 до 12 ГБ видеопамяти GDDR6, хотя производитель может удивить нас новыми деталями.

Надпись GRE (Golden Rabbit Edition) указывает на то, что данная видеокарта ориентирована преимущественно на китайский рынок. Вероятно, что некоторое время новый Radeon будет доступен исключительно в Китае, однако, как показывает опыт с моделью RX 7900 GRE, вскоре после этого она может появиться и на других рынках. По информации источника, Radeon RX 7650 GRE планируется к презентации на выставке CES 2025, которая пройдет с 7 по 10 января. Тем не менее, мы надеемся, что в ближайшие недели появится больше информации о данной карте.