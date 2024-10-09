Сама игра была выпущена 14 лет назад на PlayStation 3 и Xbox 360

Накануне компания Rockstar поделилась новостью о выходе ПК-версии Red Dead Redemption, запланированном на конец текущего месяца. С момента её оригинального релиза на PlayStation 3 и Xbox 360 прошло 14 лет. В 2023 году игра была перезапущена для Nintendo Switch и PlayStation 4, а теперь она готова к новому этапу.

Адаптация игры, выпущенной два поколения назад, для современного оборудования требует значительных усилий. Rockstar работала в партнерстве с компанией Double Eleven, чтобы обеспечить максимально качественный порт, включая нативное разрешение 4K с частотой до 144 Гц, HDR10, Nvidia DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0. Игра также поддерживает ультраширокие мониторы (21:9 и 32:9).

Естественно, полноценный ПК-релиз не обойдется без привычных настроек, таких как генерация кадров Nvidia, регулируемые расстояния отображения, качество теней и прочее. Хотя игра сохраняет поддержку контроллера, для тех, кто предпочитает мышь и клавиатуру, также предусмотрена полная поддержка. Трассировка лучей пока что не упоминается, но, скорее всего, вскоре появятся соответствующие модификации.





По информации из списка Steam, для соответствия минимальным требованиям игрокам необходим процессор Intel Core i5-4670 или AMD FX-9590, видеокарта GeForce GTX 960 или Radeon R7 360, 8 ГБ ОЗУ и всего 12 ГБ свободного места на накопителе. Рекомендуемые системы немного мощнее и требуют Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500X, а также видеокарт Nvidia RTX 2070 или AMD RX 5700 XT и лучше. Хоть HDD и подойдет, Rockstar советует использовать быстрый SSD для оптимальной производительности.

Предварительные заказы должны стартовать на следующей неделе на Steam, Epic Games Store и в Rockstar Store. В пресс-релизе не была указана стоимость, но учитывая, что версия для PS4 стоит $50, компьютерный порт, вероятно, будет в той же ценовой категории. Игра выйдет 29 октября, идеально совпадая с Хэллоуином, что позволит игрокам насладиться зловещим дополнением Undead Nightmare.



