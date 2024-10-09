Со слов представителей компании, в этом нет необходимости, так как действующие варианты имеют высокий спрос на рынке

В Тольятти в ближайшее время не собираются разрабатывать новое поколение внедорожников серии Niva. Об этом сообщил вице-президент АвтоВАЗа по продажам Дмитрий Костромин. По его словам, в этом нет необходимости.

Дмитрий Костромин объяснил отсутствие планов на новую «Ниву» высоким спросом на действующую модель — по его информации, текущая Lada Niva всё еще является дефицитом на рынке. Кроме того, компания АвтоВАЗ активно работает над модернизацией существующей модели.

В следующем году на модели Niva Legend и Niva Travel будет установлен двигатель с объёмом 1,8 литра. Также в модельном ряду появится Niva Sport, массовое производство которой намечено на декабрь. Дмитрий Костромин охарактеризовал этот спортивный внедорожник как нишевый продукт, что подтверждается сообщениями инсайдеров: в начале октября стало известно, что производственные мощности для Niva Sport будут ограничены — всего от двух до четырёх кузовов в сутки. Между тем, АвтоВАЗ планирует увеличить выпуск модели Niva Bronto, предназначенной для сложных внедорожных условий.

Новая версия Lada Niva Legend получила светодиодные дневные ходовые огни. Важным дополнением к присутствию марки Lada в растущем сегменте внедорожников станет новый кроссовер, созданный на платформе Lada Vesta. Испытания этой модели уже начались, однако по предварительным данным, она не будет укомплектована полноценной системой полного привода.