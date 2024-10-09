Утверждается, что данный чип на 40% производительнее предыдущей модели Dimensity 9300

Процессорный кластер состоит из одного ядра Cortex-X925 с тактовой частотой 3,63 ГГц, трех ядер Cortex-X4 и четырех ядер Cortex-A720. Новый чипсет имеет 12 МБ кэш-памяти L3 и 10 МБ кэш-памяти SLC. Dimensity 9400 оборудован инновационным 12-ядерным графическим процессором ARM Immortalis-G925, который, как утверждается, демонстрирует на 41% более высокую пиковую производительность и на 40% более быструю трассировку лучей по сравнению с Dimensity 9300.

Что касается производительности, MediaTek заявляет, что Dimensity 9400 быстрее на 35% в одноядерном режиме и на 28% в многоядерном по сравнению с Dimensity 9300. В новом варианте используется стандарт оперативной памяти LPDDR5X, а не LPDD5T, при этом память имеет более высокую пропускную способность — 10,7 ГБ/с. В области искусственного интеллекта MediaTek представила новый AI Agentic Engine с нейронным процессором (NPU), который более энергоэффективен на 35% и на 80% быстрее в выполнении задач с большими языковыми моделями.

Чипсет Dimensity 9400 поддерживает однокамерные системы разрешением до 320 Мп и способен записывать видео в 8K при 60fps. В отношении беспроводных технологий, высокопроизводительный SoC MediaTek включает поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, а также усовершенствованный 5G модем, обеспечивающий скорость передачи данных до 7 Гбит/с.

MediaTek анонсировала, что Dimensity 9400 появится на рынке в четвертом квартале текущего года, причём Vivo, скорее всего, станет одним из первых производителей, выпустивших устройства на новом 3-нм чипе. Ранее в интернете появилась информация о том, что самый бюджетный флагман Vivo, созданный на базе Dimensity 9400, будет стоить всего 570 долларов.