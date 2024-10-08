В компании считают, что смогут преодолеть все трудности без таких серьёзных шагов

Литейный бизнес Samsung, хотя и не находится в кризисе, всё же сталкивается с трудностями. Компания старалась увеличить свою рыночную долю по сравнению с TSMC, но добиться заметных результатов пока не удалось. Из-за проблем с привлечением клиентов для своих современных 3-нанометровых пластин GAA, связанных с недостаточной производительностью, возникли слухи о возможном отделении литейного направления и проектирования логических микросхем. Однако, как следует из недавнего отчёта, представитель Samsung опроверг эти слухи, заявив, что никаких планов относительно этого у компании нет.

В интервью Reuters председатель правления Джей И. Ли опроверг слухи о разделении литейного бизнеса. Он отметил, что Samsung сталкивается с рядом проблем, а прогнозы по прибыли за третий квартал 2024 года оказались ниже ожиданий, хоть и операционная прибыль увеличилась на 274,5% по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Тем не менее, Ли с оптимизмом смотрит в будущее и считает, что компания сможет преодолеть текущие трудности.

Однако компания не смогла извлечь выгоду из растущего спроса на технологии искусственного интеллекта, так как не получила заказы на чипы от NVIDIA. Согласно последним данным, массовое производство памяти HBM4 нового поколения начнётся к концу 2025 года, но на данный момент Samsung всё ещё отстаёт от SK Hynix в поставках таких чипов для AI-серверов.

Из-за трудностей с улучшением производительности 3-нм технологий GAA, эксперты прогнозируют, что литейный бизнес и подразделение по разработке логических чипов LSI пострадают от убытков в размере 1,564 млрд долларов в текущем году.