Последний раз генеральный директор компании выходил на сцену CES лишь в 2019 году

NVIDIA подтвердила, что Дженсен Хуан представит главный доклад на выставке CES 2025, намеченной на 6 января. Ожидается, что именно там будет анонсировано следующее поколение графических процессоров с поддержкой искусственного интеллекта, включая новую потребительскую модель GeForce на базе Blackwell.

Возвращение Дженсена на сцену CES станет важным событием, поскольку он не появлялся на этой выставке с 2019 года, когда был представлен графический процессор GeForce RTX 2060. С тех пор ответственность за анонсы на CES взял на себя старший вице-президент NVIDIA Джефф Фишер. В 2021 году он анонсировал модель RTX 3060, затем в 2022 году была представлена RTX 3090 Ti, в 2023 году — RTX 4070 Ti, а в нынешнем году дебютировала линия RTX 40 «SUPER». Вероятно, в этом году Дженсен снова выйдет на сцену CES с масштабным объявлением о серии RTX 50 «Blackwell» следующего поколения, которая по слухам, будет продемонстрирована на CES 2025.

«Ассоциация потребительских технологий, организатор крупнейшей в мире выставки CES, с радостью сообщает, что Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор NVIDIA, выступит с ключевым докладом на мероприятии CES 2025. Выставка пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 10 января 2025 года. Хуанг выступит в понедельник, 6 января, в 18:30», — говорится в пресс-релизе.

Славясь своим дальновидным подходом и вкладом в технологии, Хуанг был признан лучшим генеральным директором в мире по версиям Fortune и The Economist, а также вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала TIME.