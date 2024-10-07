Также в компании сообщили, что готовят несколько новых игр на движке Unreal Engine 5

Перед финалом чемпионата мира по Halo 2024 года, студия 343 Industries объявила о значительных изменениях в рамках франшизы Halo, начиная с нового названия. Теперь она будет известна как Halo Studios.

Также стало известно, что в разработке находятся несколько новых игр, все из которых создаются на Unreal Engine 5. Слухи, ходившие пару лет назад, подтвердились: движок Slipspace Engine, ранее разработанный специально для Halo Infinite, больше не используется. Разработчики рассказали, что поддерживать и развивать собственный движок было слишком сложно, особенно при создании контента для игр серии Halo. С переходом на Unreal Engine 5 эта проблема решена. Кроме того, Slipspace Engine не обладал всеми функциями, которые уже были доступны в инструментах от Epic.

С учетом всех нюансов, некоторых элементов Slipspace уже практически 25 лет. Невзирая на то что 343 Studios постоянно работает над его развитием, существуют многие функции Unreal, которые недоступны в Slipspace. Их воспроизведение потребует колоссальных временных и материальных затрат. Компания особенно заинтересована в расширении и развитии игрового мира, чтобы предоставить пользователям больше возможностей для взаимодействия. Nanite и Lumen открывают пути для реализации этих целей.

Чтобы ознакомиться с UE5, команда запустила исследовательский проект под названием The Foundry, целью которого было воссоздать атмосферу окружения Halo. В представленном ниже видео они показывают три различных биома: классический Тихоокеанский Северо-Запад, нечто абсолютно инопланетное и мир, пораженный Потопом.



