Ранее компания вложила в Epic Games 1,5 миллиарда долларов

Несколько месяцев назад компания Disney вложила 1,5 миллиарда долларов в Epic Games с целью создания постоянной вселенной для своих франшиз в Fortnite, одной из самых популярных онлайн-игр. Теперь The Verge сообщает, что им удалось получить информацию о проекте от исполнительного вице-президента Epic Games Сакса Перссона на Unreal Fest.

«Disney стремится создать постоянную вселенную, где будет присутствовать всё, что касается их контента, но они также желают стать частью той экосистемы, которую мы разрабатываем. Мы понимаем, что именно взаимодействие в этой экосистеме является настоящей магией. С точки зрения игрока, важно иметь возможность беспрепятственно перемещаться между игровым опытом Fortnite, контентом Disney и любыми другими игровыми возможностями. Мы видим, что сила взаимодействия экосистем здесь действительно магия. Игроки хотят иметь доступ ко всем этим опытам без ограничений», — заявил Перссон.

Перссон утверждает, что пользователи могут попасть в мир «через главные ворота Disney или Fortnite». Он также уточнил, что предполагаемые проекты будут использовать ту же инфраструктуру, что и Fortnite, с единой косметикой и социальной сетью. Однако, основным отличием станет внутриигровой контент, а также, возможно, уровень доступа, который игроки получат в рамках вселенной Disney. Перссон развеял многие сомнения относительно этого сотрудничества, отметив, что это не подразумевает, что герои Disney будут активно функционировать в среде Fortnite.