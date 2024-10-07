Подразделениям осталось менее 11 километров до Времьевского выступа

Российские вооруженные силы не прекращают эффективное наступление вдоль реки Кашлагач. После взятия под контроль Угледара, части российских войск достигли новых результатов, фактически связав Угледарское направление с Великоновосёловским. Это стало возможным после того, как армия России сумела разбить гарнизон ВСУ в очередном населенном пункте – посёлке Золотая Нива.

С поступившей информацией стало известно, что Золотая Нива, расположенная к западу от ранее освобожденной Пречистовки, находится под контролем российских войсковых соединений. Занятие Золотой Нивы подтверждает, что с восточного фланга до Времьевского выступа (около Великой Новосёлки) российским военным осталось преодолеть примерно 10-11 километров.

Учитывая, что бойцы ВС РФ в районе Времьевки продолжают наступление также и с южного направления – от Старомайорского и Макаровки, украинская армия оказывается под угрозой попадания в «огневой мешок» и на этом участке передовой.

Одновременно с этими действиями вооружённые силы России получают возможность изменить направление движения из Золотой Нивы на север к Шахтёрскому. Это создаст физическую преграду на автодороге Великая Новосёлка – Курахово, что существенно усложнит логистику украинских войск в этом сегменте.

Также стоит отметить, что параллельно с вышеизложенными действиями российские армейские подразделения добились прогресса в Запорожской области, совершив переход севернее реки Янчекрак в районе Каменского.