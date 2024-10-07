Российские вооруженные силы не прекращают эффективное наступление вдоль реки Кашлагач. После взятия под контроль Угледара, части российских войск достигли новых результатов, фактически связав Угледарское направление с Великоновосёловским. Это стало возможным после того, как армия России сумела разбить гарнизон ВСУ в очередном населенном пункте – посёлке Золотая Нива.
С поступившей информацией стало известно, что Золотая Нива, расположенная к западу от ранее освобожденной Пречистовки, находится под контролем российских войсковых соединений. Занятие Золотой Нивы подтверждает, что с восточного фланга до Времьевского выступа (около Великой Новосёлки) российским военным осталось преодолеть примерно 10-11 километров.
Учитывая, что бойцы ВС РФ в районе Времьевки продолжают наступление также и с южного направления – от Старомайорского и Макаровки, украинская армия оказывается под угрозой попадания в «огневой мешок» и на этом участке передовой.
Одновременно с этими действиями вооружённые силы России получают возможность изменить направление движения из Золотой Нивы на север к Шахтёрскому. Это создаст физическую преграду на автодороге Великая Новосёлка – Курахово, что существенно усложнит логистику украинских войск в этом сегменте.
Также стоит отметить, что параллельно с вышеизложенными действиями российские армейские подразделения добились прогресса в Запорожской области, совершив переход севернее реки Янчекрак в районе Каменского.