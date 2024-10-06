На YouTube-канале PhoneBuff сравнили в скорости работы флагманские смартфоны Apple и Samsung

Apple представила ряд нововведений в iPhone 16 Pro Max, включая усовершенствованный процессор A18 Pro, который значительно превосходит A17 Pro, установленный в iPhone 15 Pro Max. Тем не менее, в недавнем тесте производительности против Galaxy S24 Ultra аппаратные обновления не обеспечили конкурентного преимущества для флагмана Apple. Интересно, что некоторые приложения показывали разные результаты на Android, придавая ему некоторое преимущество.

Хотя iPhone 16 Pro Max оснащён 8 ГБ оперативной памяти, он демонстрирует отличное управление памятью и не уступает Galaxy S24 Ultra. Смартфон Samsung был выпущен в январе этого года, что предполагает, что Galaxy S24 Ultra будет получать обновления, способствующие улучшению его производительности, отклику и скорости работы приложений. Устройство iPhone 16 Pro Max работает на iOS 18, что подразумевает наличие ряда значительных обновлений, направленных на улучшение его стабильности.





В последнем сравнении можно увидеть, что iPhone 16 Pro Max сохраняет равный темп с Galaxy S24 Ultra, быстро открывая приложения и выполняя соответствующие задачи. Однако при запуске Snapseed заметна первая разница в скорости: Galaxy S24 Ultra опережает своего соперника на этапе экспорта файлов, хотя iPhone 16 Pro Max, благодаря своему чипу A18 Pro, должен был быть в выигрыше. Тем не менее, флагману Apple удается компенсировать этот недостаток, получая небольшое преимущество в некоторых игровых приложениях, но на начальном этапе он по-прежнему идет наравне с Galaxy S24 Ultra.

На втором этапе все приложения продолжают функционировать в фоновом режиме на обоих устройствах, что свидетельствует об отсутствии проблем в производительности. Это указывает на то, что Samsung, вероятно, улучшила управление памятью в Galaxy S24 Ultra, хотя в этом плане iPhone 16 Pro Max все еще показывает лучшие результаты. Ожидается, что с переходом на 12 ГБ оперативной памяти в линейке iPhone 17 в следующем году производительность станет еще более впечатляющей. Таким образом, оба телефона текущего поколения уже соперничают на равных, и iPhone утрачивает титул быстрейшего.