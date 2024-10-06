Прогнозируется, что устройства смогут увидеть свет лишь в 2027 году

Согласно имеющимся данным, Apple планирует ввести на рынок свои долгожданные умные очки с microLED-технологией к 2027 году. По слухам, это устройство имеет потенциал кардинально изменить восприятие носимых гаджетов благодаря своему легкому дизайну и характеристикам.

Хотя компания активно работает над созданием этих смарт-очков, продолжаются разговоры о том, что технологии microLED все еще находятся в разработке. Согласно информации от WCCFTECH, Apple рассчитывает запустить свои очки дополненной реальности в 2027 году.

На пути к реализации могут возникать многочисленные сложности, способные замедлить развитие проекта. Утверждается, что носимый гаджет будет использовать microLED. Инсайдер Jukanlosreve сообщает, что массовое производство может начаться в 2026 году. Однако источник не уточнил, будет ли запускаться производство именно экранов или уже самих очков в этом году. Если Apple удастся добиться массового производства экранов microLED, это станет значительным успехом.

Во-первых, такие устройства должны быть невероятно легкими — лишь немногим тяжелее обычных очков для чтения, но при этом сохранять свою функциональность. Во-вторых, чип, который будет отвечать за работу этого носимого устройства, должен добиваться принципиально недостижимой цели — обеспечивать производительность на уровне iPhone, при этом используя только 10% его энергии.

Apple представляет собой одну из тех многомиллиардных корпораций, которые достигают высоких результатов. Иногда такая стратегия приводит к выдающимся продуктам, а иногда заставляет компанию отказаться от определенных разработок.