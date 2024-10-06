Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Иран отводит танкеры от своего ключевого нефтяного терминала на острове Харк
Эксперты ожидают, что в случае атаки Израиля на данный объект, цены на чёрное золото могут вырасти на 50%

  Все большее число аналитиков по Ближнему Востоку и официальных лиц предупреждают о том, что Израиль готовится нанести удар по Ирану уже в ближайшее время. В качестве возможной даты нападения упоминается 7 октября, что совпадает с годовщиной атаки ХАМАС на израильские территории.

  В то же время Исламская Республика закрыла своё воздушное пространство на западе страны — от границ с Турцией, Арменией и Азербайджаном до Персидского залива. Параллельно иранские танкеры начали покидать причалы острова Харк. Этот остров расположен примерно в 25 километрах от материковой части Ирана и является крупнейшим терминалом для экспорта нефти в стране. На долю этого терминала приходится свыше 90% экспортных объемов иранской нефти.


  Эксперты утверждают, что если Израиль осуществит атаку на нефтяной терминал на острове Харк, то цены на нефть поднимутся как минимум на 50%. В настоящее время стоимость барреля нефти марки Brent превышает 78 долларов США. Следовательно, разрушение иранского терминала может привести к росту цен на нефть до 110-120 долларов в кратчайшие сроки.

   По этой причине администрация США настоятельно призывает Израиль «внимательно оценить возможные последствия ответного удара против Ирана». Это еще раз подчеркивает, что демократы в Вашингтоне опасаются роста цен на топливо, поскольку это может стать серьезным преимуществом для республиканцев и их кандидата Дональда Трампа на предстоящих выборах. В то же время Израиль не прекращает вести подготовку к атаке, включая проведение маневров с участием своих подлодок.

#израиль #иран #ближний восток #нефть
1
Показать комментарии (1)
The Washington Post: Израиль всё ещё рассматривает ядерные объекты Ирана в качестве цели
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
1
Два российских БТР успешно противостояли колонне из 19 единиц боевой техники ВСУ в Курской области
1
Два российских бронетранспортёра 82А сумели противостоять колонне из 19 бронемашин ВСУ
+
Опубликованы изображения One UI 7 на Galaxy S24 Ultra с целым рядом изменений
+
В Калуге значительно увеличен выпуск модульных газотурбинных электростанций
2
Redmi Note 14 Pro+ стал самым быстро продаваемым смартфоном 2024 года
+
XDA Developers: линейка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 может разочаровать пользователей
6
Разработчики Star Wars Outlaws выпустили второе обновление, нацеленное на решение массы недочётов
+
Как Су-34 в зоне СВО стал супероружием: путь от «утенка» до «боевого селезня» и «адской утки»
+
Производители браузеров обвиняют Microsoft в несправедливом преимуществе Edge
11
Комплекс "Искандер-М" получит новую гибридную ракету с повышенной проникающей способностью
+
Грядущий iPhone 17 Air может получить более компактный дисплей нового поколения
+
«Волшебное зеркало» Сэма Альтмана может изменить взаимодействие пользователей с технологиями ИИ
+
Появились первые тесты игровых Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D
9
Samsung объявила о запуске стабильной версии One UI 7 лишь в следующем году
+
NVIDIA готовится одновременно представить RTX 5080 и RTX 5090
3
Обновлённый Microsoft Copilot потерял целый ряд своих возможностей и разочаровал пользователей
1
Показаны реальные фотографии Vivo X200 mini, демонстрирующие нижний край и модуль камер
+
Портовые рабочие в США согласились прекратить забастовку после увеличения жалования на 62%
+
Появился список первых 15 устройств Xiaomi, которые получат HyperOS 2.0
+

Популярные статьи

Почему в СССР забросили разработку самого большого вертолёта ЯК-60
6
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
98
Cities Skylines – как правильно строить город и лайфхак для расширения Parklife
+
PlayStation 5 Pro не будет автоматически улучшать графику в играх, поэтому ПК намного выгоднее
11
Microsoft про Xbox - мы не знаем, почему сторонние издатели не хотят выпускать игры на нашей консоли
4
Сколько будет стоить PlayStation 6 - сухой анализ рынка
4

Сейчас обсуждают

D G
14:44
Ждем Харрис, она удобная
Илон Маск выступил на предвыборном митинге Дональда Трампа, поддержав его кандидатуру
D G
14:42
Михаил, не бойся, если исламские террористы зачистят Израиль, они устроят тоже и в РФ, а с учетом политики миграции, еще и нас руских славян христиан попытаются заместить. Так что давай дальше критику...
Процессоры Intel Panther Lake «Core Ultra 300» следующего поколения будут использовать NPU5
Александр Стрельцов
14:39
Не важно что они могут, главное что сделают.
NVIDIA может выпустить две модели GeForce RTX 5080 с разным объемом памяти
Sergej V
14:32
ну да, убежать из Украины от мобилизации, что бы вступить потом в легион? :D
В Польше рассказали о первых результатах формирования Украинского легиона для ВСУ
supreme-thx
14:29
неужели на руоверах появился материал по теме сайта, а не очередная политота? да ладно!
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
NuclearMissionJam
14:29
1200 долларов нормальная цена на Ps6. Кому нужно возьмут, а кому не нужно купят ПК. Главное чтобы побольше ремастеров выпустили. И астробота.
Сколько будет стоить PlayStation 6 - сухой анализ рынка
Al Nevskiy
14:29
Лет на 40 опоздали, могли б и СССР сохранить... И надо не 1 а 5 таких заводов, и продавать готовые изделия из него, а не газ и нефть...
В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
botph
14:27
Как раз ослику предъявляли именно такие же притензии.
Производители браузеров обвиняют Microsoft в несправедливом преимуществе Edge
Дамен Мершед
14:25
Ну на rtx 2080 1440p мало фпс было. На rtx 3080 нормально 2к 100+ фпс. А она вышла 3 года назад
GeForce RTX 5080 будет самым урезанным предфлагманом NVIDIA — фактически, это GeForce RTX 5070
Windmark
14:22
Передёрнул ?
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем