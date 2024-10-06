Эксперты ожидают, что в случае атаки Израиля на данный объект, цены на чёрное золото могут вырасти на 50%

Все большее число аналитиков по Ближнему Востоку и официальных лиц предупреждают о том, что Израиль готовится нанести удар по Ирану уже в ближайшее время. В качестве возможной даты нападения упоминается 7 октября, что совпадает с годовщиной атаки ХАМАС на израильские территории.

В то же время Исламская Республика закрыла своё воздушное пространство на западе страны — от границ с Турцией, Арменией и Азербайджаном до Персидского залива. Параллельно иранские танкеры начали покидать причалы острова Харк. Этот остров расположен примерно в 25 километрах от материковой части Ирана и является крупнейшим терминалом для экспорта нефти в стране. На долю этого терминала приходится свыше 90% экспортных объемов иранской нефти.





Эксперты утверждают, что если Израиль осуществит атаку на нефтяной терминал на острове Харк, то цены на нефть поднимутся как минимум на 50%. В настоящее время стоимость барреля нефти марки Brent превышает 78 долларов США. Следовательно, разрушение иранского терминала может привести к росту цен на нефть до 110-120 долларов в кратчайшие сроки.

По этой причине администрация США настоятельно призывает Израиль «внимательно оценить возможные последствия ответного удара против Ирана». Это еще раз подчеркивает, что демократы в Вашингтоне опасаются роста цен на топливо, поскольку это может стать серьезным преимуществом для республиканцев и их кандидата Дональда Трампа на предстоящих выборах. В то же время Израиль не прекращает вести подготовку к атаке, включая проведение маневров с участием своих подлодок.