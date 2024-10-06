По мнению властей, это ускорит запуск новых фабрик на территории страны

Официальные представители Белого дома подтвердили, что Байден утвердил законопроект, позволяющий производителям полупроводников обходить определенные экологические нормы. Это создает условия для ускоренного строительства современных заводов по производству микросхем по всей территории страны.

Чтобы новые полупроводниковые фабрики могли освободиться от налога, они должны соответствовать одному из трех условий: старт строительства должен быть осуществлен до 31 декабря 2024 года; федеральное финансирование должно быть предоставлено в виде займа или гарантии займа; или доля указанного финансирования не должна превышать 10% от общей стоимости проекта.

Таким образом, у этих новых фабрик есть ограниченное время для начала строительства в текущем году и возможность получать федеральные кредиты до определенного предела, чтобы претендовать на освобождение от NEPA. Как это будет выполнено на практике, пока неизвестно. Тем не менее, защитники законопроекта утверждают, что он ускорит рост производства полупроводников и таких отраслей, как возобновляемая энергетика.

Критики, в свою очередь, выразили недовольство, заявив, что это ограничивает возможность сообществ анализировать экологические и здоровье риски, такие как утечки токсичных веществ, сопровождающие подобную тяжелую промышленность. Экоорганизации призвали Байдена наложить вето на законопроект, акцентируя внимание на угрозах от ПФАС, связанных с различными формами рака.

Несмотря на противодействие, инициативу одобрил Сенат в конце прошлого года. В то время как в Палате представителей она столкнулась с более жестким сопротивлением и была принята с результатом 257 голосов «за» и 125 «против» на фоне критики со стороны демократов, которые оспорили освобождение заводов от экологической оценки.