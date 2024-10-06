Компания намерена полностью отказаться от ДВС к 2031 году, перейдя на электрические модели

На сегодняшний день Rolls-Royce не занимается созданием комбинированных силовых систем из бензиновых и электрических двигателей. Компания намерена перейти непосредственно к производству чисто электрических автомобилей, отказавшись от двигателей внутреннего сгорания в течение следующих семи лет, как сообщает Carscoops.

Крис Браунридж, генеральный директор Rolls-Royce, подчеркнул, что гибридные технологии не соответствуют философии бренда. Инженеры считают, что внедрение таких систем может негативно сказаться на уникальных характеристики автомобилей марки, включая их плавность хода, впечатляющее ускорение и высокий уровень комфорта, к которым привыкли клиенты.

Компания Rolls-Royce намерена полностью прекратить производство бензиновых автомобилей к 2031 году. Однако, по словам Браунриджа, окончательное решение будет зависеть от предпочтений клиентов. Помимо этого, процесс электрификации автомобилей в разных регионах происходит с разной скоростью, что может затянуть срок существования бензиновых моделей Rolls-Royce.

В настоящий момент в ассортименте бренда уже есть электромобиль Spectre. В течение ближайших лет к электрифицированным моделям присоединятся кроссовер Cullinan и седан Phantom. При этом переход на электропривод не меняет основную концепцию марки: Rolls-Royce не стремится охватить массовый рынок и значительная часть автомобилей производится в индивидуальных конфигурациях.