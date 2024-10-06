Источники Digital Chat Station также поделился, что чип получит графику ARM Immortalis-G925

Ожидается, что 9 октября MediaTek сделает официальный анонс чипа Dimensity 9400, и до этого события осталось всего несколько дней. Хотя в сети уже есть данные с характеристиками этого процессора благодаря утечкам тестов, информации о конфигурации ЦП и ГП было недостаточно.

В Dimensity 9400 вместо Cortex-X4 будет задействовано одно мощное ядро Cortex-X925. По данным источника Digital Chat Station с Weibo, тактовая частота этого чипа составит 3,626 ГГц. Остальная часть процессорного кластера будет включать три ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720, что в сумме дает восемь ядер. Однако источник может немного ошибаться, так как ARM недавно представила новое ядро Cortex-A725, и, вероятно, MediaTek примет решение использовать именно более современное процессорное решение.

Cortex-X4 и Cortex-A720 (или Cortex-A725) будут работать на такой же частоте, как и ядра в Dimensity 9300, выпущенном в прошлом году. То есть, частота Cortex-X4 составит 2,85 ГГц, а для менее производительных ядер — 2 ГГц. Что касается графического процессора, стало известно, что Dimensity 9400 будет использовать графику ARM Immortalis-G925, имеющую 12 ядер и тактовую частоту 1612 МГц. Недавно было установлено, что Dimensity 9400 стал первым процессором, который набрал 3 миллиона баллов в AnTuTu, из которых 44% приходятся на графический процессор Immortalis-G925.

Кроме того, выяснили, что будущий флагманский чип MediaTek немного опережает Apple M4 в тесте GFXBench Aztec Ruins при разрешении 1440p и уверенно обходит A18 Pro. Однако стоит отметить, что GFXBench, по какой-то причине, предпочитает производительность Android-чипсетов, чем устройств Apple серий A и M.