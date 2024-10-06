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Zelikman
Для Horizon Zero Dawn Remastered пользователям Steam понадобится учетная запись PSN
По мнению критиков, данный проект не требовал ремастера, так как графика оригинальной игры впечатляет и по сей день.

  Этот ремастер был представлен на последнем мероприятии PlayStation State of Play, предоставляя фанатам шанс вновь окунуться в приключение с улучшенной графикой, максимально используя возможности современных технологий.

  Хотя с момента выхода оригинальной Horizon Zero Dawn прошло семь лет, игра по-прежнему считается одной из самых совершенных в плане графики за все время и многие ставят под сомнение необходимость ремастера. Тем не менее, это не остановило Sony от запуска Horizon Zero Dawn Remastered, который нашел свою аудиторию на ПК и PlayStation 5 с датой выхода 31 октября.

  Horizon Zero Dawn Remastered уже привлек внимание критиков, которые сочли его ненужным, а теперь также осуждают требование учетной записи PSN. Как и другие современные игры Sony для ПК, эта игра требует входа через учетную запись PSN. Для одних это может быть несущественно, но для других такое условие создает значительные трудности, особенно для игроков из определенных регионов. Несмотря на протесты, Sony настаивает на соблюдении данной политики, даже для однопользовательских проектов.

  Помимо требования PSN, существуют и опасения относительно его стоимости. Sony сообщила, что игроки, имеющие обычную версию Horizon Zero Dawn, смогут перейти на новую за 10 долларов. Однако, затем компания удвоила цену оригинала с 19,99 до 39,99 долларов. В Steam оригинальная игра доступна только в комплекте с ремастером за 49,99 долларов, что еще больше возмутило поклонников.

  Sony столкнулась с сильным негативным отзывом на своем требовании PSN в Steam, что негативно сказалось на восприятии её игр. Helldivers 2 пострадала от масштабной кампании по бомбардировке отзывами, которая заставила Sony отменить своё требование, но все игры PlayStation, выпущенные позже, продолжили следовать этой спорной практике.

#игры #sony #steam #ремастер #horizon zero dawn remastered
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