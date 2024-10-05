Позже, данные модели будут продаваться и на российском рынке. Фактически это обновлённые версии автомобилей Jetour X70 Plus и Jetour X90 Pro.

Бренд Soueast, входящий в состав концерна Chery, провёл презентацию своих автомобилей в Узбекистане, где будут доступны кроссоверы S07 и S09. Эти модели также планируются к продаже на российском рынке, однако пока что они только появлялись в виде тизеров.

Как и ожидалось, внедорожники Soueast оказались переработанными версиями автомобилей марки Jetour. Модель S07 известна у нас как Jetour X70 Plus, в то время как S09 соответствует Jetour X90 Pro. Обе версии будут доступны в Узбекистане, в том числе с семиместными конфигурациями.

Цены на Soueast S07 варьируются от 371,5 до 418,3 миллиона сумов, что примерно 2,77–3,11 миллиона рублей. Если говорить о S09, его стоимость составляет от 434 до 509,2 миллиона сумов — 3,23–3,79 миллиона рублей.





Soueast S09 будет доступен на рынке Узбекистана так в версии с подзаряжаемым гибридом. Подробные характеристики будут представлены позже. В течение 2025 года бренд планирует реализовать 5000 автомобилей в данной стране, а к 2026 году откроется как минимум 40 дилерских автосалонов.

В России модель Jetour X70 Plus с 190-сильным двигателем 1.6 стоит от 3 до 3.3 миллиона рублей. Jetour X90 Plus с аналогичной мощностью оценивается в диапазоне 3.4–3.52 миллиона рублей, а его версия с 245 лошадиными силами предлагается по цене 3.72–3.89 миллиона. Кроме того, в ассортименте представлены кроссоверы Dashing, X50 и Т2.