Данное устройство отлично сохранилось, полностью функционирует и даже имеет в комплекте оригинальные аксессуары

На аукционе Bonhams в Нью-Йорке 23 октября 2024 года будет выставлен редкий образец Apple Macintosh, модель No M0001, выпущенный в 1983 году, сообщает News Atlas. Это один из немногих сохранившихся предсерийных прототипов, получивший 5,25-дюймовый дисковод, известный как Twiggy, который впоследствии оказался ненадежным и был исключен из производства.

Согласно информации, Стив Джобс распорядился об уничтожении предсерийных моделей перед запуском в массовое производство, поэтому выпущенные в 1984 году компьютеры Mac уже не имели дисковода Twiggy и оснащались более надежным 3,5-дюймовым флоппи-диском. Этот дисковод остался характерной чертой только для сохранившихся прототипов.

Несмотря на указания Джобса, данный прототип дожил до наших дней и находится в отличном состоянии. Это делает его важным артефактом истории Apple. Вместе с устройством идут оригинальные аксессуары, такие как клавиатура с рукописным серийным номером, прототип мыши Apple M01000 с отдельным разъемом и дискетка Twiggy с программой Mac Word.

Еще одним аспектом данного прототипа является его ранняя версия программного обеспечения, которая представляет собой незавершенный вариант приложения Macintosh. Это позволяет взглянуть на операционную систему Apple в ее начальный период, что придает компьютеру ценность в историческом контексте. Особенно интересно, что сам Стив Джобс принимал участие в разработке системы.

Ожидается, что окончательная цена на предстоящем аукционе составит от $80 000 до $120 000 благодаря редкости прототипа Macintosh с приводом Twiggy. Однако специалисты в данной области предполагают, что итоговая стоимость может превзойти эти прогнозы и установить новые рекорды для всех компьютеров Apple, выставленных на продажу на аукционе. Это мнение основано на событиях 2019 года, когда похожая модель Twiggy была продана за $150 075, установив новый рекорд. Аукцион пройдет с 13 по 23 октября.