Ubisoft и Massive Entertainment уделили особое внимание стелс-миссиям и езде на спидере

Star Wars Outlaws — одна из самых обсуждаемых игр от Ubisoft. Компания вложила в проект значительные средства, но он был выпущен с многочисленными ошибками, что отразилось на продажах игры. Сегодня Ubisoft и Massive Entertainment представили обновление 1.2, которое вносит улучшения как для пользователей консоли, так и для ПК.

На официальном сайте оно обозначено как Title Update 2 и является последним в ряде актуальных обновлений, направленных на устранение проблем в игре. Ubisoft опубликовала список изменений, заявив, что в этом патче команда была сосредоточена на улучшении камеры на спидере и ее отзывчивости, среди прочих параметров.

Было также добавлено множество исправлений в стелс-элементах игры. Обнаружение со стороны ИИ было улучшено: пересмотрены количество NPC, их позиции и маршруты патрулирования, а также корректировки в механизме обнаружения, что делает игровой процесс более увлекательным и плавный.

Стелс-миссии стали предметом обсуждения с момента выхода игры. Им в игре уделяется особое внимание.

С момента релиза Star Wars Outlaws возникло множество жалоб, из-за чего игра получила низкий балл 5,4 на Metacritic. Игроки отметили множество недостатков, включая неспособность создать увлекательный и интересный для вселенной «Звездных войн» мир. Основное внимание жалоб сосредоточено на главной героине игры.

В попытке сделать Кей более живым и продуманным персонажем, разработчики улучшили анимацию её движений и адаптировали реакции ИИ на действия в окружающей среде, включая как исследования, так и боевые сцены. Ubisoft также опубликовали список проблем, которые были устранены.