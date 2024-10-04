Сообщается о прилёта в Одесской, Киевской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.

Российские вооружённые силы произвели ряд атак на цели, расположенные в тыловых зонах ВСУ. В основном были поражены объекты в Одесской области, в том числе самого города Одесса. О взрывах в областном центре уведомил представитель киевских властей Геннадий Труханов.

Кроме того, беспилотники России достигли столицы Украины — Киева. Украинские официальные лица сообщили о действиях систем противовоздушной обороны и о множестве прилетов, взрывы от которых раздавались в разных частях города. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице имеются пожары.

Поступили информационные данные о нанесении ударов по целям в Кировоградской и Сумской областях. В зонах базирования ВСУ под Сумами, российские ВКС использовали фугасные авиабомбы с УМПК. В результате обстрела пострадали также транспортные средства украинских военных. Есть также сведения о попаданиях по частям украинской армии на территории Черкасской области и в районе Житомира.

Российские бомбардировщики провели атаки на объекты Вооруженных сил Украины в Харьковской области. В частности, атаки были нацелены на Волчанск, а также на участки на левом берегу реки Оскол, где украинская армия предпринимает попытки замедлить российское наступление.