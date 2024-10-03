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Zelikman
AGR отчиталась о продажах автомобилей под маркой Solaris
Сообщается, что с момента перезапуска, компания продала 13 779 машин. Всего произведено было 17 020 единиц.

  Группа компаний AGR, которая организовала производство автомобилей под маркой Solaris на бывшем заводе Hyundai, поделилась итогами работы автомобильного завода. С момента перезапуска в феврале на предприятии было собрано 17 020 автомобилей.

  В период с марта по сентябрь, когда завод активно функционировал, AGR реализовала 13 779 автомобилей под брендом Solaris. Указано, что данный бренд занимает третью позицию на рынке седанов, хотя AGR не предоставляет детальных данных о продажах отдельных моделей. Дилерская сеть этой российской марки насчитывает 81 автоцентр.

  В конце февраля нынешнего года компания AGR объявила о перезапуске завода, который будет заниматься сборкой автомобилей полного цикла. Хотя официальной информации о происхождении комплектующих, используемых для сборки моделей Solaris, не имеется. По неподтверждённым данным, источником запасов стали хранившиеся долгое время компоненты, которые не были использованы предыдущим владельцем завода — концерном Hyundai. Бренд предлагает четыре модели — два седана, хэтчбек и кроссовер, которые ранее реализовывались в России под марками Hyundai и Kia.

  В сентябре этого года, по разным оценкам, всего в России было продано от 145 до 150 тысяч новых легковых автомобилей. С начала года по сентябрь на отечественном рынке было реализовано свыше 585 тысяч машин, что на 29% превышает показатели аналогичного периода минувшего года.

#россия #техника #автомобили #транспорт #рынок #solaris
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