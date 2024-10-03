Ранее MSI представила исполнение видеокарты RTX 4070 Ti SUPER, выполненное в стиле Stalker 2: Heart of Chornobyl

Накануне MSI Gaming YT продемонстрировали новый дизайн графического процессора GeForce RTX 4070 Ti Super в коротком видео, в котором представили Stalker 2 GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming Slim edition. Эта видеокарта оформлена в стиле Stalker 2: Heart of Chornobyl и предлагает уникальный внешний вид.

Недавно @momomo_us опубликовали фотографии изделия, на которых можно увидеть упаковку карты, а также её внешний вид спереди, сбоку и сзади. К тому же, графический процессор будет поставляться с уникальным кронштейном для поддержки, выполненным в стилистике Stalker 2.

Как видно, графическая карта MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming SLIM Stalker 2 имеет как кожух, так и заднюю панель, оформленные в соответствии с тематикой игры, а также RGB-логотип MSI сбоку. Что касается разъёмов, то GPU оснащён 1 HDMI и 3 DisplayPort для вывода изображения. Судя по всему, это массивная трёхслотовая карта, требующая подключения питания через разъём 12V-2x6.

Впервые с момента выхода видео была представлена упаковка, в которой упоминается, что покупатели данного графического процессора получат в подарок игру Stalker 2: Heart of Chornobyl. Не уточняется, будет ли это стандартное, делюксовое или ультимативное издание, однако базовая версия игры предлагается за 59,99 доллара. Также неизвестна какой будет цена видеокарты. Модель RTX 4070 Ti Super была запущена по цене 800 долларов и специальные версии, как правило, стоят дороже установленной розничной цены. Из оформления коробки не ясно, будет ли версия Stalker 2 иметь более высокие частоты по сравнению с референсной версией. По умолчанию карта имеет минимальные базовые и разгонные частоты 2340 МГц и 2610 МГц соответственно.