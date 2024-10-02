Сообщается, что причиной возгораний было поступление морской воды к аккумуляторным батареям автомобилей

Во Флориде зафиксированы несколько инцидентов возгорания электромобилей вследствие затопления морской водой, вызванного ураганом «Хелен». Одним из самых резонирующих случаев, о котором сообщает издание Hagerty, стал пожар, зафиксированный на камеру видеонаблюдения — вспыхнул автомобиль Tesla, загоревшаяся в гараже.

Причины возгорания пока не названы официально, однако основная версия заключается в том, что аккумулятор электромобиля не выдержал воздействия солёной воды. Как сообщает Hagerty, для того чтобы произошло возгорание, достаточно было затопления гаража всего на несколько сантиметров; пламя распространилось по дому всего за несколько минут. Соседи помогли жильцам своевременно покинуть здание.





Власти различных городов Флориды и представители служб экстренной помощи заранее предупреждали жителей о рисках, связанных с погружением электромобилей в морскую воду во время урагана, советуя предпринять меры для защиты своих автомобилей от затопления — например, припарковав их на возвышениях. Позже местные власти отметили, что, если электрокар все же оказался под водой, его следует переместить как минимум на 15 метров от зданий и легковоспламеняющихся объектов. До тех пор, пока автомобиль не будет осмотрен специалистами, его нельзя включать или заряжать, чтобы избежать возможного возгорания.

Известно, что в 2022 году ураган Иэн стал причиной пожаров как минимум у двадцати электромобилей. Флорида занимает второе место в США по количеству электрических транспортных средств, с более чем 250 тысячами зарегистрированных автомобилей.