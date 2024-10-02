Теперь моддинг будет доступен не только у игроков на ПК. Однако, некоторые опции всё же могут быть недоступны для консолей

Патч 7 стал одним из самых значительных обновлений для Baldur's Gate 3, так как он ввел официальный набор инструментов для моддинга, а также обновленный режим разделенного экрана и новые злые концовки. Накануне патч 7 стал доступен для пользователей Mac и игровых консолей. Это важное событие для геймеров на консолях, так как возможности модификации игр для них встречаются редко и в ограниченном формате.

Более 15 миллионов модов уже были загружены для Baldur's Gate 3 с использованием официального инструментария от Larian Studios. Хотя обновление на ПК было доступно раньше, быстрое появление его для пользователей Mac и консолей дало возможность игрокам насладиться новыми злодейскими концовками, новыми кинематографическими сценами, а также уникальными концовками.





Официальный набор инструментов Baldur's Gate 3 предоставляет возможность любому желающему создавать модификации, при условии, что работа ведется на ПК, и моды загружаются в официальный менеджер. Это создает удобный способ для погружения в мир моддинга. Однако некоторые модификации вряд ли будут доступны для консолей, так как они выходят за рамки официального набора.

Недавний патч предлагает улучшенную функцию разделенного экрана, которая доступна для игроков в режиме локального кооператива. При игре на разделенном экране, когда участники находятся рядом друг с другом, экраны сливаются в один, что делает совместное прохождение более комфортным.

В игре можно найти множество модов, от простых изменений расы или класса персонажа до кастомизированного пользовательского интерфейса. Патч также включает значительные улучшения в качестве текста и анимации. Режим чести получил новые изменения, добавляя легендарные действия для самых сильных противников, встречающихся на пути.