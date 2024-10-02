Местные компании начинают постепенный переход на отечественные решения из-за санкций США.

Согласно последним данным, ожидается, что рост внедрения внутренних решений ИИ в Китае будет стремительным. На текущий момент инициатором этой тенденции является не только правительство, крупные региональные технологические компании также начинают заменять NVIDIA. Это связано с постоянными изменениями в торговой политике США и сопутствующей неопределенностью. Единственным решением для выхода из сложившейся ситуации становится переход на отечественные ИИ-разработки, такие как продукты Huawei. Как сообщает Reuters, ByteDance уже планирует закупить чипы ИИ Huawei Ascend 910B для создания новой модели ИИ, обладающей встроенными возможностями вывода.

Отчет указывает на то, что в этом году ByteDance приобрела более 100 тысяч чипов Ascend 910B, но из-за ограниченных поставок Huawei удалось получить лишь 30% от общего объема заказа. Несмотря на это, китайские компании остаются оптимистичными в отношении технологий Huawei. По информации ByteDance, они намерены применить доступные чипы Huawei для выполнения менее энергоемких задач, при этом высокопроизводительные чипы NVIDIA будут использоваться для более важных функций.

ByteDance является одним из крупнейших покупателей ИИ-оборудования в Китае и важным клиентом NVIDIA, особенно в сфере приобретения ускорителей ИИ H20. По данным источников, фирма имеет свыше 10 миллионов активных пользователей своих ИИ-услуг, что подчеркивает ее зависимость от увеличения существующих вычислительных ресурсов для поддержания конкурентоспособности. Приобретая чипы Ascend 910B от Huawei, компания сможет расширить свою аппаратную инфраструктуру, однако Huawei вновь сталкивается с трудностями в цепочке поставок, что создает дополнительные проблемы.

Недавно сообщалось о намерениях Huawei по обновлению своих ИИ-решений с помощью нового чипа Ascend 910C, который был создан для конкуренции с NVIDIA. Говорят, что этот чип обеспечивает производительность, сопоставимую с ускорителями ИИ NVIDIA H100, так что его выход на рынок может привести к значительным потерям доли рынка для NVIDIA в Китае.