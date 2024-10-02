Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Китайская компания ByteDance закупила 100 тысяч ИИ-ускорителей Ascend 910B от Huawei
Местные компании начинают постепенный переход на отечественные решения из-за санкций США.

  Согласно последним данным, ожидается, что рост внедрения внутренних решений ИИ в Китае будет стремительным. На текущий момент инициатором этой тенденции является не только правительство, крупные региональные технологические компании также начинают заменять NVIDIA. Это связано с постоянными изменениями в торговой политике США и сопутствующей неопределенностью. Единственным решением для выхода из сложившейся ситуации становится переход на отечественные ИИ-разработки, такие как продукты Huawei. Как сообщает Reuters, ByteDance уже планирует закупить чипы ИИ Huawei Ascend 910B для создания новой модели ИИ, обладающей встроенными возможностями вывода.

  Отчет указывает на то, что в этом году ByteDance приобрела более 100 тысяч чипов Ascend 910B, но из-за ограниченных поставок Huawei удалось получить лишь 30% от общего объема заказа. Несмотря на это, китайские компании остаются оптимистичными в отношении технологий Huawei. По информации ByteDance, они намерены применить доступные чипы Huawei для выполнения менее энергоемких задач, при этом высокопроизводительные чипы NVIDIA будут использоваться для более важных функций.

  ByteDance является одним из крупнейших покупателей ИИ-оборудования в Китае и важным клиентом NVIDIA, особенно в сфере приобретения ускорителей ИИ H20. По данным источников, фирма имеет свыше 10 миллионов активных пользователей своих ИИ-услуг, что подчеркивает ее зависимость от увеличения существующих вычислительных ресурсов для поддержания конкурентоспособности. Приобретая чипы Ascend 910B от Huawei, компания сможет расширить свою аппаратную инфраструктуру, однако Huawei вновь сталкивается с трудностями в цепочке поставок, что создает дополнительные проблемы.

  Недавно сообщалось о намерениях Huawei по обновлению своих ИИ-решений с помощью нового чипа Ascend 910C, который был создан для конкуренции с NVIDIA. Говорят, что этот чип обеспечивает производительность, сопоставимую с ускорителями ИИ NVIDIA H100, так что его выход на рынок может привести к значительным потерям доли рынка для NVIDIA в Китае.

#технологии #искусственный интеллект
+
Написать комментарий (0)
Microsoft прекращает производство своей VR-гарнитуры HoloLens 2
Инсайдер: Apple может совместить в iPhone 17 Pro клавиши громкости и действия в одной кнопке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
21
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
37
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
6
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Генерал Джордж: Отсутствие китайских комплектующих ставит под угрозу боеготовность армии США
4
Китайская группа компаний UMG наладит производство китайских тракторов в России
1
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
2
ВС РФ вышли к Золотой Ниве западнее Угледара и вошли в центр Торецка
+
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4
Infinix официально представила для мировых рынков смартфон Hot 50 4G
+
OnePlus 13 получит самый большой аккумулятор среди всех смартфонов OnePlus
+
Над Угледаром появился первый российский флаг, установленный в районе высотной застройки
+
Google вновь оштрафовали в России за отказ удалять запрещённый контент
6
В Китае разрабатывают ядерную батарею на америции, способную заменить литиевые источники питания
2
Владелец Intel Core i9-13900K рассказал о снижении производительности с микрокодом Intel 0x12B
12
США передают ВСУ бомбы JSOW с рядом ограничений
1
Приложение для создания заметок и списков Google Keep получит значительные изменения в интерфейсе
+
СМИ: Израиль начал вторжение в Ливан, фиксируется прорыв сразу нескольких участков границы
1
Xiaomi, Honor, OnePlus и другие покажут свои новые флагманы в октябре-ноябре
+

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
113
"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
+
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
10
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
25
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
8
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
5
Игровой ПК vs ноутбук – насколько сборка на GeForce RTX 4060 быстрее и дешевле мобильной в лэптопе
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
5
Почему PlayStation не делает ремейки Killzone и Resistance: цифры и факты
7

Сейчас обсуждают

Денис Маликов
11:24
Ну похоже именно так считает правительство.
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
si-cat
11:21
И шо теперь - каждую бредня клоуна неделями обсасывать будем?? Он эту ракету уже пятый раз только в этом году испытывает...
Функция Circle to Search скоро может работать с видео
si-cat
11:17
Да наведут, не переживай - там же не на мове писать надо. Накрайняк прикупят десяток обезьян, дадут им гражданство - и готовы херої-керуванцi 🤣🤣🤣
Nintendo добралась до авторов Ryujinx, разработка эмулятора прекращена, а код исчез из сети
Alexey B
11:12
Опять пустая болтовня и ладно бы ещё прочувствованная лично, тут же банальный копипаст из сети... Косяков хватает и у аналогии у цифры... в частности цифро плохо дружит с малыми уровнями сигнала, но ...
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
Eisbrecher
11:09
Прямо ключевое сказал. "Красному" пофиг на объективность. Не "красный" - лови минус :D
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
kitava
11:09
К нам из Китая не возят ничего больше 2 литров. +200 к это не столь серьёзное удорожание.
Китайские машины в РФ становятся роскошью, а автолюбителям советуют потуже затягивать пояса
si-cat
11:03
"..Почему это не актуально, описано ранее.." Опять дитя цыфири погнало свой трэш 🤣 Ну нравится тебе она - и слушай на здоровье! Хрена ли разливать воду о том, в чём ни уха, ни рыла?? Мозг человека во...
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
Бот_Пригожина_03081
11:02
Было - стало
Зеленский рассказал, сколько оружия производится Украиной
stellsnake
11:00
"японская корпорация представила миру свое новое устройство за 700 тугриков." Почему дегенераты до сих пор не в состоянии понять что цены в долларах как правило указываются БЕЗ НАЛОГА? Ты не купишь её...
Критика или популизм - как блогеры формируют мнение о PlayStation 5 Pro
Бот_Пригожина_03081
10:54
Им не привыкать
The Telegraph: Сотни украинских военных могли оказаться в ловушке в Угледаре
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем