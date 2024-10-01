Последние модели претерпели некоторые улучшения для повышения эффективности в зоне СВО

В Вооруженные силы передана новая партия ЗРПК «Панцирь-С», произведенная тульским Конструкторским бюро приборостроения, которое является частью холдинга «Высокоточные комплексы».

Количество переданных установок не сообщается, однако поставка осуществляется в рамках государственного оборонного заказа и на ускоренных темпах. Представители «Высокоточных комплексов» рассказали, что это уже вторая партия зенитных ракетно-пушечных комплексов, отправленная в подразделения с опережением установленного графика.

ЗРПК «Панцирь-С» были значительно усовершенствованы, отталкиваясь от опыта их применения в Специальной Военной Операции, что дало возможность улучшить их эффективность в борьбе с дронами и ракетами. Эта военная техника стала одной из самых надежных в своем классе, подтвердив качество конструктивных решений во время боевых действий.

Системы семейства «Панцирь» демонстрируют выдающуюся эффективность. Во время боевого дежурства расчеты «Панциря» многократно фиксировали и уничтожали сложные воздушные цели, что подтвердило высокую эффективность комплекса в поражении практически всех видов средств воздушного нападения, используемых украинскими формированиями.

Ранее также появлялась информация о разработке специальных малогабаритных зенитных ракет для ЗРПК «Панцирь», предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Это нововведение дало возможность значительно увеличить количество боеприпасов, размещаемых на данный комплекс.