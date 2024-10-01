Согласно сообщениям, у продавцов иссякли запасы данных адаптеров и новых поставок не ожидается

Существует мнение, что производство RTX 4090 будет прекращено, так как NVIDIA скоро собирается представить графические процессоры Blackwell. Тем не менее, эта информация пока не подтверждена официально, и в основном предполагается, что запасы GPU будут распроданы в течение нескольких месяцев. Прошла всего неделя с момента первых новостей, и теперь сообщается, что RTX 4090 полностью исчезла из онлайн-магазинов Германии.

По данным 3DCenter, RTX 4090 больше нельзя заказать у дистрибьюторов, таких как TD Synnex, и что производство приостановлено до октября. Также он отметил, что оставшиеся партии продукции не предназначены для германского рынка. С начала 2023 года цена на эту видеокарту возросла у крупных ритейлеров. Хотя на некоторых сайтах все еще есть страницы с продуктами, покупатели не смогут их приобрести. Тем не менее, NVIDIA GeForce RTX 4090 все еще можно найти в большинстве регионов, хотя доступность этих карточек снизилась по сравнению с тем, что было ранее. Тем не менее, пользователи могут приобрести различные версии от множества производителей на разнообразных торговых площадках.

В данный момент Newegg предлагает RTX 4090 по стартовой цене 1900 долларов США, что на 300 долларов больше рекомендованной розничной цены в 1600 долларов. Поскольку карта была запущена почти два года назад, многие ожидали ее скидок, но этого не произошло. Вместо этого NVIDIA может прекратить производство, чтобы позволить партнерам по производству и ритейлу уменьшить запасы флагманских моделей и подготовиться к запуску следующего поколения.