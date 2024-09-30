По имеющимся данным, речь идёт о HONOR Magic7, HONOR Magic7 Pro, HONOR Magic7 Pro Satellite, HONOR Magic7 Ultimate и HONOR Magic7 Porsche Design.

Совсем недавно флагманская линейка HONOR Magic7 получила необходимые сертификаты. Ожидается, что будут представлены пять моделей, сертификация прошла в Китае на платформе 3C.

Модели, которые рассматриваются, — это PTP-AN0, PTP-AN10, PTP-AN60, PTP-AN20 и PTP-AN70. В обсуждении находятся HONOR Magic7, HONOR Magic7 Pro, HONOR Magic7 Pro Satellite, HONOR Magic7 Ultimate и HONOR Magic7 Porsche Design. Отмечается, что модель Porsche Design также будет поддерживать спутниковое соединение.

Данные о сертификации подтвердили, что устройства будут поддерживать проводную зарядку мощностью в 100 Вт. Однако, помимо номеров моделей, никакой дополнительной информации не было предоставлено, что не является привычным для сертификаций 3C.

Смартфоны HONOR Magic7 станут последними флагманами компании, и, судя по всему, их релиз состоится раньше запланированного срока. В то время как серия HONOR Magic6 была представлена в январе, Magic7, может появится в октябре.

Информация была предоставлена Digital Chat Station, одним из самых известных источников в Китае, что повышает вероятность ее достоверности. Эти сертификаты также свидетельствуют о досречном запуске нового устройства. Обычно HONOR тратит около года на анонсирование новой линейки флагманских смартфонов, и это вызывает некоторое удивление. Вероятно, компания стремится максимально быстро интегрировать новейшие решения от MediaTek и Qualcomm. Другие производители следуют тому же пути, и нет ни малейшего смысла ожидать.

Речь идет о чипах MediaTek Dimensity 9400 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 или Snapdragon 8 Elite. Пока неясно, какое название в итоге выберет Qualcomm.