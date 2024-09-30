Новинка получила 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти

По информации от IT House, опубликованной 30 сентября, компания Xiaomi объявила о начале продаж специальной версии мобильного телефона Redmi K70 Extreme Edition с объемом оперативной памяти 24 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти. Новинка будет предлагаться по рекомендованной цене 3899 юаней (около 51 000 рублей).

Redmi K70 Extreme Edition был представлен в июле текущего года и доступен в трех цветах: светло-голубом, черном и белом. Устройство имеет 6,67-дюймовый экран TCL Huaxing, а его центральная рамка выполнена из прочного матового алюминиевого сплава. Этот смартфон оснащён передовым процессором Mediatek Dimensity 9300+, который производится по 12-нм технологии D1 и поддерживает Violent engine 3.0.

Что касается фотосъемки, Redmi K70 Extreme Edition располагает трехкамерной системой, где главная камера использует 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX906 размером 1/1,56 дюйма. В плане дисплея устройство оборудовано флагманским экраном с разрешением 1.5K (2712 х 1220 пикселей), который поддерживает высокую частоту обновления 144 Гц и включает в себя технологию защиты глаз. Дисплей также предлагает сверхвысокочастотное ШИМ-регулирование на уровне 3840 Гц, а максимальная яркость достигает 1600 нит.

Redmi K70 Extreme Edition использует чип быстрой зарядки собственного производства в паре с чипом управления энергией. Эта комбинация позволяет применять мощную зарядку на уровне 120 Вт вместе с ёмким аккумулятором на 5500 мАч. Кроме того, устройство обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.