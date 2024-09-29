Неожиданно для руководства ВСУ, подразделения начали наступательные операции на Сватово-Кременском направлении

Российская армия не прекращает наступательные действия по всей линии соприкосновения, заставляя украинские формирования отходить на некоторых участках. На фоне событий на Покровском, Курском и Угледарском участках неожиданно активизировалась ситуация в Сватово-Кременском, где российские силы освободили Макеевку в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает новая сводка от Министерства обороны.

Согласно информации, подразделения группы войск «Запад» смогли окончательно занять украинские позиции в районе Макеевки. Бои за этот населённый пункт начались в начале текущего месяца. 21 сентября российские штурмовики взяли Невское у реки Жеребец и подошли к окраинам Макеевки. Хотя некоторые российские источники писали тогда, что поселок уже находится под российским контролем, он тем не менее не был полностью очищен, и активные столкновения продолжались. Также украинские силы контролировали высоты вблизи Макеевки. По всей видимости, эти проблемы теперь разрешены.

«Подразделения группы «Запад» в ходе эффективных наступательных операций освободили город Макеевка в ЛНР», — сообщает Министерство обороны.

Части армий «Юг» и «Центр» успешно действуют на Кураховском и Покровском участках. В районе Покровска российские военные постепенно продвигаются в сторону Селидово, оставляя взятие самого Покровска на более поздний срок. Селидово российские силы не штурмуют, а обходят с двух сторон, стремясь взять город в окружение. Это может позволить, при благоприятных обстоятельствах, занять его почти без боестолкновений.

Боевые действия не прекращаются в окрестностях Цукурино, где населённый пункт окружён с трёх сторон. Российские войска прорвали оборону ВСУ и пытаются окружить Горняк и Кураховку.