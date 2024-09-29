Смартфон имеет флагманский чип MediaTek Dimensity 9400, который будет представлен уже 9 октября

Компания MediaTek планирует полностью представить свой новейший флагманский чип Dimensity 9400 9 октября. Этот SoC будет использоваться в следующей серии высококлассных смартфонов, в том числе в Vivo X200. Представители бренда показали результаты тестирования нового устройства X200 Pro, который смог установить рекорд в AnTuTu.

Согласно опубликованному скриншоту от Vivo, X200 Pro стал первым смартфоном, который перешагнул отметку в 3 миллиона баллов в AnTuTu. Конкретно, этот телефон с поддержкой Dimensity 9400 получил общий балл в 3 007 853, что превышает все имевшиеся ранее результаты.

Для сравнительного анализа, по данным AnTuTu, Find X8 Pro показал 2 880 558 баллов. Примечательно, что оба устройства используют один и тот же чипсет Dimensity 9400, что может указывать на более эффективную систему охлаждения Vivo X200 Pro. Более высокий результат также может быть обусловлен улучшенной оптимизацией ПО.

Что касается сопоставимости этих результатов с грядущим Snapdragon 8 Gen 4, то пока что не было надежных утечек тестов AnTuTu. Однако новый чип Qualcomm уже показал свои возможности на Geekbench, где однопоточное тестирование дало результат в 3236 баллов, а многопоточное — 10 049.

В то же время Dimensity 9400 продемонстрировал 2889 баллов в однопоточном режиме и 8833 в многопоточном. Эти цифры ниже, чем у Snapdragon 8 следующего поколения, но стоит отметить, что это лишь предварительные результаты, и их нельзя считать корректным сравнением двух флагманских SoC. Таким образом, нам необходимо дождаться выхода устройств с этими процессорами, чтобы эффективно оценить их производительность.