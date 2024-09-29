В результате атаки была поражена одна из железнодорожных станций

Сегодня рано утром ВКС нанесли удары по объектам ВСУ в Запорожье. Городские власти первоначально заявили, что удары сделаны с использованием КАБов, однако это не соответствует действительности — применялись ФАБы с УМПК. Изначально появились сообщения о семи бомбах, но позже их количество увеличилось до тринадцати. Информация о точных поражениях не разглашается, но, по данным «Укрзализныцы», часть авиабомб попала на железнодорожную станцию «Запорожье-1». Подробности о разрушениях не раскрываются, однако отмечены повреждения вагонов и задержки в движении поездов.

По сообщениям украинского сопротивления, сильные взрывы прозвучали на город Измаил в Одесской области. В результате атаки на Измаил повреждены судоремонтный завод и два грузовых терминала. Точные последствия удара на заводе пока не известны, однако, местные жители сообщают о нескольких повторных взрывах, что может указывать на наличие склада боеприпасов в одном из цехов.

Согласно информации из Измаила, беспилотники поразили объекты в 2-м и 3-м грузовых районах порта, оттуда поступали сообщения о вспышках, и на судоремонтном заводе, расположенном на улице Нахимова. Как отметил Сергей Лебедев, координатор николаевского сопротивления, также подверглись атаке объекты в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

По отчетам Воздушных сил ВСУ, в течение ночи было использовано 22 дрона-камикадзе «Герань-2», из которых украинская противовоздушная оборона сбила 15. Пять других просто упали в результате воздействия радиоэлектронной борьбы, а судьба еще двух неизвестна. При этом сообщается, что на земле ущерб не зафиксирован.



