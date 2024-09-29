По словам источников, смартфоны будут представлены ближе к дате презентации нового процессора от Qualcomm.

Рынок мобильных телефонов становится все более активным. Производители стремятся превзойти друг друга, уменьшая время между релизами. Похоже, что и Honor принимает участие в этой гонке.

Согласно последним данным, новая линейка Honor Magic 7 планируется к анонсу в октябре 2024 года. Это произойдет гораздо раньше, чем выход предыдущей версии, которая состоялась в январе 2024 года. Такое преждевременное представление новинок говорит о том, что Honor нацелен на увеличение своей доли в сегменте премиальных смартфонов.

В качестве процессора, по слухам, как в Honor Magic 7, так и в Magic 7 Pro будет устанавливаться самый мощный Snapdragon 8 Gen 4. Ожидается, что обе версии будут оснащены тройной задней камерой, однако модель Magic 7 Pro, вероятно, предложит более продвинутую оптику. Предполагается, что и обычная, и Pro версии будут иметь OLED-дисплеи, причем у Magic 7 Pro ожидается более высокое разрешение.

Интересной новинкой является встроенный AI-агент, который призван повысить интеллект устройства. С выходом серии Honor Magic 7 компания Honor намерена конкурировать с другими брендами в ближайшие месяцы. В числе соперников – Xiaomi, OnePlus и другие значимые производители, и в октябре стоит ожидать настоящую битву смартфонов.