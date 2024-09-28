Новые данные подразумевают вероятность выхода младших флагманов с большим объёмом видеопамяти. Ранее сообщалось что видеокарта получит лишь 16 ГБ

Знаменитый информатор @kopite7kimi недавно сообщил, что видеокарта 5080 будет оснащена лишь 16 ГБ VRAM, аналогично предшественнику 4080, что вызвало разочарование у многих потенциальных клиентов. Учитывая, что Nvidia уже выпускала графические процессоры с довольно ограниченной памятью, такое решение не стало бы неожиданным

Однако, другой авторитетный инсайдер, @harukaze5719, прокомментировал сообщение @kopite7kimi, предоставив список моделей для тестирования с идентичными номерами SKU, которые соответствуют RTX 5080 и 5090. Это может свидетельствовать о том, что Nvidia планирует разнообразие конфигураций для одной или обеих карт, что повышает вероятность появления версии 5080 с 24 ГБ памяти.

Учитывая последние достижения компании, было бы необычно, если бы новое поколение видеокарт обошлось без модели на 24 ГБ. Запуск новой линейки Blackwell ожидается только в январе 2025 года, что подразумевает, что Nvidia все еще работает над различными вариантами. Данная стратегия может напоминать запуск RTX 4000, которая включала как 12 ГБ, так и 16 ГБ версии 4080.

Между тем Benchlife подтвердил информацию от предыдущего инсайдера и предоставил дополнительные параметы подключения для RTX 5090, указав, что он будет оснащён DisplayPort 2.1a с супервысокой скоростью передачи данных (UHBR20). Ранее сообщалось, что архитектура Blackwell будет поддерживать как PCIe 5.0, так и DisplayPort 2.1.

Также стоит заметить, что стандартная версия нового флагмана Nvidia будет использовать один 16-контактный разъём 12V-2x6, что опровергает недавние слухи о том, что может понадобиться два разъёма. Тем не менее, производители плат могут выпустить разогнанные модели с двумя разъёмами.