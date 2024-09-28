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Zelikman
Бренд KLEVV выпустит два новых SSD-накопителя: GENUINE G560 Gen 5.0 и CRAS C715 Gen 3
Первая представляет из себя модель премиум сегмента с внушительным радиатором охлаждения, а второй вариант должен занять нишу бюджетных устройств


  KLEVV, бренд в области хранения данных от Essencore, представил свой новый твердотельный накопитель Gen5 для высокопроизводительных ПК. Обновлённый SSD GENUINE G560 Gen 5.0 стал последним дополнением в линейке компании, сочетая в себе выдающуюся производительность и привлекательный дизайн.

  Накопитель KLEVV GENUINE G560 представляет собой Gen5x4 NVMe, предназначённый для слотов M.2. Он демонстрирует впечатляющие последовательные скорости чтения и записи, достигающие 14 000 МБ/с и 12 000 МБ/с соответственно, что ставит его в ряд с самыми быстрыми твердотельными накопителями PCI-E 5.0 на рынке. В конструкции накопителя используется 23-слойная 3D NAND, что обеспечивает высокую эффективность и надёжность.


  Что касается дизайна, KLEVV GENUINE G560 SSD включает в себя алюминиевый радиатор в черно-белых цветах, который имеет специальные углубления для оптимального воздушного потока и способен эффективно справляться с высокими температурами. По информации компании, данный SSD поддерживает современную технологию Microsoft DirectStorage, позволяя сократить время загрузки игр до 70% и минимизировать использование процессора до 99%. Модель будет представлена в нескольких вариантах объема: 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.

  Кроме того, KLEVV анонсировала SSD CRAS C715 Gen 3, который является усовершенствованной версией PCI-E Gen 3x4, подходящей для бюджетных систем. Он предлагает последовательные скорости чтения и записи до 3200 МБ/с. Благодаря своему компактному дизайну и одностороннему форм-фактору, этот SSD идеально подходит для небольших компьютерных систем. Он доступен в разных объемах, включая 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.


  CRAS C715 применяет технологию динамического кэширования SLC и отобранные чипы 3D NAND, что позволяет достичь высокой производительности с использованием интерфейса Gen 3. В дополнение, этот SSD оборудован системой LPDC ECC (коррекция ошибок), чтобы гарантировать надежность данных и долговечность устройства.

  Модели KLEVV GENUINE G560 Gen 5.0 и CRAS C715 SSD станут доступны для покупки в октябре 2024 года и будут сопровождаться 5-летней ограниченной гарантией.

#технологии #ssd #накопители #klevv #cras c715 gen 3 #genuine g560 gen 5.0
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