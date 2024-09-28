Устройство получило продвинутую систему охлаждения, которая предусматривает вентилятор и тепловую трубку





REDMAGIC официально приступила к запуску международной версии своего игрового планшета Nova. Устройство будет доступно за пределами Китайской Народной Республики. Ранее он уже был представлен в Поднебесной.

Nova — это первый планшет REDMAGIC в игровой категории, хотя не первый продукт компании, предназначенный для геймеров. Бренд уже несколько лет занимается производством игровых смартфонов и недавно представил игровой ноутбук. Кроме того, он предлагает различные игровые аксессуары, такие как клавиатуры и системы охлаждения для телефонов. Запуск планшета Nova подчеркивает стремление мобильных брендов к разработке специализированных игровых устройств.

Планшет Nova был разработан с акцентом на игры, но его функциональные возможности не ограничиваются только этим. Устройство выполнено в характерном стиле REDMAGIC и включает, по словам компании, "первый в мире прозрачный дизайн", который демонстрирует внутренние компоненты через стеклянную панель на задней стороне. Эффект усиливается за счет RGB-подсветки.





Стартовая цена в 500 долларов — это вполне приемлемая стоимость для планшета с такими характеристиками. Однако это не единственный вариант на рынке. REDMAGIC собирается представить две версии игрового планшета Nova. Базовая модель за 500 долларов будет комплектоваться 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. А также будет доступна версия за 650 долларов, которая предложит 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Обе модели оснастят процессором Snapdragon 8 Gen 3, тем же чипсетом, который используется в их последнем игровом смартфоне.

Планшет Nova также может похвастаться достаточно эффективной системой охлаждения. В его конструкции присутствует вентилятор, который способствует вытяжке горячего воздуха. Внутри находится 3D-тепловая трубка, которая помогает рассеивать тепло, используя «3D-воздуховод». Будет интересно узнать, насколько шумным окажется вентилятор, который, согласно информации от REDMAGIC, вращается со скоростью 20 000 об/мин. Кроме того, Nova наделена аккумулятором на 10 100 мАч, что должно обеспечить несколько часов игрового процесса.

Экран имеет диагональ 10,9 дюйма и разрешение 2,8К с частотой обновления 144 Гц. Можно смело сказать, что игры на этом устройстве будут выглядеть весьма впечатляюще. Старт продаж намечен на 16 октября.