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Zelikman
Некоторые дилеры в РФ уже начали принимать предзаказы на вседорожники Volvo EX90
Компании предлагают данную модель за 11,22 миллиона рублей

  Хотя компания Volvo только в начале сентября объявила о старте поставок своего вседорожника EX90, электромобиль уже представлен у некоторых дилеров. Один из импортёров предлагает возможность заказать этот премиальный кроссовер из Китая по цене 11,22 миллиона рублей.

  В продаже имеется экземпляр с серым кузовом и оформлением семиместного интерьера в черно-белых тонах. Интересно, что сиденья обшиты не кожей, а тканевым материалом, который, по всей видимости, имеет экологически чистое происхождение.

  Вседорожник оснащён основной силовой установкой, предложенной производителем для данной модели. Два его двигателя обеспечивают мощность в 408 лошадиных сил и крутящий момент 770 Нм. Для достижения скорости 100 км/ч этому Volvo потребуется всего 5,9 секунды. На некоторых рынках модель EX90 также доступна в версии Performance, где мощность моторов увеличена до 517 л.с.

  В описании упоминается, что запас хода электрокроссовера составляет 600 километров. Все варианты EX90 укомплектованы батареей мощностью 111 кВтч, однако, согласно официальной информации, базовая версия проедет немного меньше — 585 километров.

  Российский рынок продолжает насыщаться автомобиля различных марок. Всё это несмотря на грандиозные санкции со стороны западных стран и их союзников.

#автомобили #транспорт #рынок #volvo ex90
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