Со слов представителей компании, в будущем данные модели получат самые передовые комплектующие, включая процессоры Intel Core Ultra 200 Arrow Lake и видеокарты RTX 5000

На выставке Computex 2024 компания MSI продемонстрировала свои готовые ПК MEG Vision X AI, обладающие выдающимися характеристиками. Ожидается, что позже будет предоставлена более глубокая информация о возможностях этой системы.

Некоторые детали были раскрыты во время экскурсии по заводу MSI в Шэньчжэне. По имеющимся данным, ПК MEG Vision X AI будет оснащен двумя ключевыми компонентами. Первым станет настольный процессор Intel Core Ultra 200 Arrow Lake. По информации слайдов, эти процессоры будут иметь встроенный NPU, и можно ожидать несколько конфигураций, включая флагманский Core Ultra 9 285K, который обладает 24 ядрами, 24 потоками и может работать на частоте до 5,7 ГГц. Кроме того, этот чип будет отличаться низким энергопотреблением по сравнению с Raptor Lake, что делает его оптимальным для мощной системы.

Также стали известны детали о графических процессорах, и кажется, что MSI подтверждает использование следующего поколения видеокарт NVIDIA, которые должны выйти в начале 2025 года. Первые системы будут комплектоваться видеоадаптерами до GeForce RTX 4090, но MSI планирует заменить их на RTX 50. Среди других особенностей — 360-миллиметровая жидкостная система охлаждения AIO, радиатор Glacier Armor и высокопроизводительная материнская плата Z890 с аккуратным дизайном корпуса без лишних кабелей.

На лицевой стороне устройства расположена крупная сенсорная панель, которую производитель называет Human Machine Interface. С помощью AI Engine можно синхронизировать панель с различными играми, приложениями и развлекательными функциями. Кроме того, дисплей может служить в роли большого OSD или интерфейса для мониторинга оборудования. Также есть возможность использовать панель для демонстрации обоев и оригинальных произведений искусства, что придаёт процессу настройки особую нотку.