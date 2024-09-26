Отечественная Lada Granta оказалась лишь на втором месте

Аналитики составили рейтинг самых популярных новых автомобилей в России на 2024 год в ценовом сегменте от 1 до 3 миллионов рублей. На первом месте оказался кроссовер Omoda C5, а российский бестселлер Lada Granta занял лишь вторую позицию.

По данным за первые восемь месяцев 2024 года, средняя цена китайского кроссовера значительно превышала стоимость самой доступной модели АвтоВАЗа — в 2,6 раза. Тем не менее, интерес пользователей к Omoda C5 оказался выше. Третью строчку по уровню заинтересованности заняла Lada Vesta, а в общий список из десяти самых популярных автомобилей вошло четыре модели отечественного производства.

В 2024 году доля предложений о продаже автомобилей в ценовом диапазоне от 1 до 3 миллионов рублей на вторичном рынке увеличилась и составляет теперь 54%. В этом сегменте преобладают китайские марки, хотя их доля снизилась с 81% до 73%. В то же время российские компании увеличили свою часть до 24%. Наибольшее количество объявлений касается кроссоверов и внедорожников, которые занимают более 61% рынка, далее следуют седаны с 23% и универсалы с 8%.

Ранее эксперты приводили список самых востребованных моделей в более высоком ценовом сегменте — от 3 до 5 миллионов рублей, где все десять позиций заняли автомобили китайского производства.