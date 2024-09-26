Как именно это отразится на стоимости новых автомобилей, пока неизвестно

Кроссовер с увеличенной проходимостью Haval H3 начал производиться на заводе китайской марки, расположенном в Тульской области. Начало его сборки подтвердили в российском офисе Haval. Пока не ясно, как локализация данной модели скажется на её цене.

Продажи Haval H3 в России стартовали весной этого года. Эта относительно компактная модель, несмотря на свои размеры, относится к линейке Pro, что подразумевает автомобили с улучшенной проходимостью. Массивный вид H3 сочетается с прочной конструкцией кузова и полностью независимой системой подвески. В Российской Федерации для данного кроссовера доступны два типа моторов. Две базовые комплектации Haval H3 оборудованы полуторалитровым турбомотором мощностью 143 лошадиные силы и крутящим моментом 210 Нм, который работает в паре с семиступенчатой трансмиссией и передним приводом. Наивысшая версия оснащена полным приводом и тем же двигателем, но с увеличенной мощностью до 177 лошадок и крутящим моментом 270 Нм. Стоимость моделей 2024 года варьируется от 2,6 до 3,1 миллиона рублей, что свидетельствует о том, что с момента начала продаж кроссовер не стал дороже.

В конце августа компания представила цены на еще одну новинку из своей линейки — большой рамный внедорожник H5. Для него предусмотрены два варианта двухлитрового мотора: бензиновый или дизельный, а цена начинается от 3,7 миллиона рублей.