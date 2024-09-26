Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Vivo X Fold 4 станет самым тонким складным смартфоном — его толщина составит менее 9 мм
На сегодняшний день самым тонким является HONOR Magic V3 с толщиной в 9,2 мм


  Ожидаемый Vivo X Fold 4 может стать самым тонким складным гаджетом в мире. Эти предположения основываются на данных, предоставленных Digital Chat Station, известным за точность своих прогнозов в данной области.

  Этот источник раскрыл не только информацию о толщине нового смартфона, но и поделился рядом других деталей, включая сведения о камере. Как стало известно, толщина устройства в сложенном виде составит всего менее 9 мм. На сегодняшний день самый тонкий складной телефон типа "книжка" — HONOR Magic V3, который в сложенном состоянии имеет толщину 9,2 мм.

  Судя по этой информации, Vivo X Fold 4 сможет превзойти этот рекорд. Он также может обогнать HONOR V Purse, который является смартфоном с наружным складыванием и толщиной 8,6 мм. Однако стоит отметить, что у этого устройства только один экран и его нельзя полностью отнести к той же категории, что и классические складные телефоны.


  По словам информатора, Vivo X Fold 4 должен весить чуть больше 210 граммов. Для сравнения, HONOR Magic V3, который также является крупным складным устройством, весит 226 граммов и считается очень легким. Если эта информация точна, то Vivo X Fold 4 действительно сможет установить новые стандарты в своем классе. Для примера, Vivo X Fold 3 в сложенном состоянии имеет толщину 10,2 мм и весит 231 грамм. Если Vivo удастся реализовать задуманное, это станет значительным шагом вперед между поколениями.

  Что касается других характеристик, сообщается, что смартфон получит 50-мегапиксельный основной сенсор и перископическую телефотокамеру. Предполагается, что на задней панели будут размещены три камеры, среди которых, вероятно, будет и сверхширокоугольная. Также упоминалась аккумуляторная батарея на 6000 мАч, что потребует настоящего инженерного мастерства, учитывая указанные толщину и вес устройства. Для реализации такого решения Vivo, вероятно, придется использовать батарею на основе кремний-углерода.

#смартфоны #технологии #гаджеты #honor magic v3 #vivo x fold 4
+
Написать комментарий (0)
Появились данные о камерах и аккумуляторе складного смартфона Vivo X Fold 4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
12
Android Auto 12.9 с новыми функциями стала доступна для загрузки по всему миру
6
Первый майнер вывел на биржу 1215 Bitcoin и заработал 77 миллионов долларов
1
Выпущен iQOO Z9 Turbo+ с чипом Dimensity 9300+, мощной СО, батареей на 6400 мА·ч и ценой от $330
+
Telegram начинает удалять ссылки на крупнейшую библиотеку Z-Library
3
Первое крупное обновление Android 15 сделает уведомления для нескольких устройств более удобными
+
С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
1
Defense News: Российский стартап продал 1000 БПЛА, обойдя западные санкции
+
Создатели Hamster Kombat прокомментировали ситуацию с банами игроков и пожелали им играть честно
1
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
2
Nvidia поделилась списком новых игр, получивших DLSS 3 и DLSS2
1
В России продолжается возрождение отрасли микроэлектроники
+
Античит и прекращение онлайн поддержки GTA 5 значительно сократило число игроков
8
Официальное видео распаковки Samsung Galaxy S24 FE подтвердило ключевые характеристики смартфона
+
Российские войска заняли ещё четыре квадратных километра в районе Угледара
1
В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
11
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
Snapdragon 8 Gen 5 будет работать на частоте 5 ГГц
+
ЛиАЗ возобновил производство автобусов-гармошек с новым двигателем ЯМЗ-537
+

Популярные статьи

Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
22
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
6
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
48
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
10
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
2
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
2
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
1
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

PanzerK
16:39
Да я завсегда рад чего потестировать, коли есть такая возможность...
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
Китя
16:39
3060 и 6600 это начальный уровень. на них играть не комильфо. может пора сменить на что-нибудь более серьёзное.
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Майя Леонтьева
16:38
кто прокремлевский - шарий? он просто проститутка а что я читаю так то тебя вообще не касается p.s. "он от основных принципов не отказывается". Вот это свистит фляга
Китай испытал мощную межконтинентальную ракету дальностью в 9320 миль
Nvidia&Intel Hater
16:31
Шлюшка местная .гляди ка .у меня 26 (27 точнее было) и у 3060 26 -а твоя в говне.у тебя 22 было,вот что значит не 2400 а 2780 по частоте.так что забей в очко себе свои тесты с этого пид ского сайта
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Бoтo -- Чaт
16:28
>Поэтому 750 киловольт не трогают Уже трогали, и не раз. У каклов опорная сеть 750 кВ проходит с востока на запад, наши её уже поразбивали на отдельные островки, вынеся магистральные подстанции и ОРУ...
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и по военному аэродрому на Украине
Александр Еремеев
16:20
Ждём в каждой бомж сборке россиян. Что-то под крышкой точно есть, и там явно не обогреватель на 500w
На китайском вторичном рынке заметили «механические образцы» ЦП для сокета Intel LGA 1851
vpoluektov
16:13
GTA IV была первой игрой, которая показала, что двух ядер для игр мало. GTA V была первой игрой, которая показала, что четырех ядер для игр мало. GTA VI будет первой игрой... В общем, рискованный анон...
По данным инсайдера, AMD планирует выпустить Ryzen 5 9600X3D с 3D V-Cache
Джон Коннор
16:12
Андроид Авто нужен только чтобы подключиться без проводов к машине. А далее использовать звонки, Воцап, яндекс навигатор, Яндекс музыку. Эти функции от версии не зависят, поэтому версия без разницы.
Android Auto 12.9 с новыми функциями стала доступна для загрузки по всему миру
Лев корл
16:12
Бомбить АЭС не стоит, действительно, равно как и оставлять без нагрузки Поэтому 750 киловольт не трогают Но вот вопрос: Если на украинских АЭС наши реакторы - ВВЭР и РБМК, откуда они берут топливо для...
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и по военному аэродрому на Украине
Nvidia&Intel Hater
16:11
ты сегодня уколы снова пропустил опущенка мохнорылая ?? т\или уже пришел с ПНД ??
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем