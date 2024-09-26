На сегодняшний день самым тонким является HONOR Magic V3 с толщиной в 9,2 мм





Ожидаемый Vivo X Fold 4 может стать самым тонким складным гаджетом в мире. Эти предположения основываются на данных, предоставленных Digital Chat Station, известным за точность своих прогнозов в данной области.

Этот источник раскрыл не только информацию о толщине нового смартфона, но и поделился рядом других деталей, включая сведения о камере. Как стало известно, толщина устройства в сложенном виде составит всего менее 9 мм. На сегодняшний день самый тонкий складной телефон типа "книжка" — HONOR Magic V3, который в сложенном состоянии имеет толщину 9,2 мм.

Судя по этой информации, Vivo X Fold 4 сможет превзойти этот рекорд. Он также может обогнать HONOR V Purse, который является смартфоном с наружным складыванием и толщиной 8,6 мм. Однако стоит отметить, что у этого устройства только один экран и его нельзя полностью отнести к той же категории, что и классические складные телефоны.





По словам информатора, Vivo X Fold 4 должен весить чуть больше 210 граммов. Для сравнения, HONOR Magic V3, который также является крупным складным устройством, весит 226 граммов и считается очень легким. Если эта информация точна, то Vivo X Fold 4 действительно сможет установить новые стандарты в своем классе. Для примера, Vivo X Fold 3 в сложенном состоянии имеет толщину 10,2 мм и весит 231 грамм. Если Vivo удастся реализовать задуманное, это станет значительным шагом вперед между поколениями.

Что касается других характеристик, сообщается, что смартфон получит 50-мегапиксельный основной сенсор и перископическую телефотокамеру. Предполагается, что на задней панели будут размещены три камеры, среди которых, вероятно, будет и сверхширокоугольная. Также упоминалась аккумуляторная батарея на 6000 мАч, что потребует настоящего инженерного мастерства, учитывая указанные толщину и вес устройства. Для реализации такого решения Vivo, вероятно, придется использовать батарею на основе кремний-углерода.