Среди новинок появятся варианты Chroma Pearl, Chroma Indigo и Chroma Teal

Sony представила новый набор контроллеров DualSense для PS5 в рамках своей коллекции Chroma, которая также включает новые чехлы для консоли. При выходе PS5 в 2020 году доступен был только белый цвет, но позже Sony добавила черную версию, а затем и такие окраски, как Starlight Blue, Galactic Purple, Cosmic Red и Gray Camo. Кроме того, компания не раз наращивала ассортимент, вводя тематические модели на основе популярных игр, включая Spider-Man 2, Astro Bot и неудачный Concord.

Помимо этого, Sony представила новую серию ярких цветов с первой линейкой чехлов для PS5 Slim: Sterling Silver, Volcanic Red и Cobalt Blue. Теперь же доступно новое трио оттенков, которое может оказаться лучшим среди них, особенно в версии без тематики. Новые оттенки — Chroma Pearl, Chroma Indigo и Chroma Teal. Sony утверждает, что эти цвета обладают способностью изменять оттенки в зависимости от угла обзора.

Каждый новый контроллер сопровождается специальной крышкой для консоли. Эти аксессуары подходят только для модели PS5 Slim, а не для оригинальной версии или ожидаемой PS5 Pro, запуск которой запланирован на ноябрь.

На данный момент новые цветовые варианты недоступны, но, по меньшей мере, два из них появятся в ближайшее время. Chroma Indigo и Chroma Pearl будут доступны с 7 ноября. Однако предварительные заказы на них стартуют гораздо раньше, начиная с 3 октября.

Что касается Chroma Teal, Sony сообщила, что его релиз назначен на 23 января 2025 года. Предзаказы начнутся в тот же день, что и для других цветов. В отношении цен, новые контроллеры будут стоить $79,99 и появятся в продаже через PlayStation Direct и у некоторых розничных партнеров.