Несмотря на цену в $300, устройство предложит практически весь функционал старшей модели Quest 3

Meta официально представила гарнитуру Quest 3S, которая является самой доступной на сегодняшний день моделью смешанной реальности от компании. Доступность — это ключевой фактор, который привлечет потенциальных покупателей. Однако, Quest 3S сочетает в себе низкую цену и большинство функций Quest 3. Анонс гарнитуры состоялся на мероприятии Meta Connect, где также были представлены другие новинки, такие как очки Orion AR и новые возможности голосового чата для Meta AI.

Тем не менее, стоит отметить, что Quest 3S вряд ли повлияет на продажи Quest 3. Последняя модель остается более производительной и предлагает дополнительные функции, которых нет у Quest 3S, особенно дисплеи с высоким разрешением. К тому же Quest 3 оснащена датчиком глубины. Это может не иметь значения для клиентов, ориентирующихся на более экономичные варианты, но те, кто ищет устройства с расширенными возможностями, скорее всего, обратят внимание на Quest 3, а не на ее более доступную версию.

Quest 3S представляет собой привлекательный выбор для тех, кто еще не определился с покупкой гарнитуры виртуальной или смешанной реальности. Его цена в $299,99 значительно ниже, чем у Quest 3, который стоит $499,99. Следует отметить, что указанные цены являются базовыми. Quest 3S доступен начиная с $299,99 за модель с объемом памяти 128 ГБ, а также есть версия на 256 ГБ за $399,99. В то время как Quest 3 не предлагает 256 ГБ, его следующая версия начинается с 512 ГБ и стоит $649,99.





Существует важное дополнительное обстоятельство: Meta планирует снизить цену на 512 ГБ Meta Quest 3 до $499,99 что может привести к прекращению продажи модели на 128 ГБ и превращению 512 ГБ в стандартную. На данный момент цены остаются без изменений.

Что касается Quest 3S, он практически идентичен Quest 3, за исключением немного большего размера, более низкого разрешения экранов и отсутствия датчика глубины. Meta использовала тот же чип Snapdragon XR2 Gen 2, и компания сообщает, что производительность и функциональные возможности остались прежними. Не будет ограничений и в доступности игр. Кроме того, устройство комплектуется теми же контроллерами Touch Plus и, как утверждается, может работать до 2,5 часов без подзарядки.