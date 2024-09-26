Сообщается о взрывах в Киевской, Хмельницкой, Одесской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях

В ночное и утреннее время Вооружённые силы Российской Федерации осуществили множество атак по позициям украинских формирований. Удары пришлись на различные области, находящиеся под контролем администрации Зеленского.

Так, в Киевской области было зафиксировано множество ударов. В частности, операции затронули места расположения военнослужащих ВСУ и ГУР, а также системы радиолокационного мониторинга украинских войск. Сильные взрывы произошли также в окрестностях столицы Украины, включая район Переяслава.

Вновь российские ударные дроны поразили аэродром в Староконстантинове, расположенный в Хмельницкой области. Это, по меньшей мере, восьмой налёт с июня текущего года. После каждой атаки украинская сторона пытается восстановить данный объект, однако вскоре снова следуют удары, и ситуация повторяется. Также снова раздавались взрывы в Одессе и её окрестностях. Сообщается о поражениях инфраструктуры в порту, который используется Зеленским для перевалки военных грузов из стран Североатлантического Альянса.

Дополнительно нанесены удары по войскам Киева в Черниговской области, где, по некоторым данным, была уничтожена как минимум одна пусковая установка зенитного ракетного комплекса. Ночью взрывы также слышались в Сумской и Харьковской областях. Удары были направлены, в том числе, по резервам Вооружённых сил Украины в Сумах и у границы с Россией.