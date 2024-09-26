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Zelikman
Марк Цукерберг представил свои AR-очки будущего — Meta Orion
На разработку первого функционирующего прототипа ушло более десяти лет


  Марк Цукерберг анонсировал AR-очки Meta Orion. Хотя это устройство дополненной реальности находится на стадии прототипа, оно уже обладает мультисенсорным управлением.

  На выставке Meta Connect 2024 Цукерберг показал прототип голографических AR-очков, получивших название Orion, которые всё ещё находятся в разработке. Тем не менее, как утверждается, продемонстрированная модель была полностью функциональна. По словам генерального директора Meta, AR-очки Meta Orion стали результатом более чем десятилетних усилий. Судя по короткому демонстрационному ролику, они выглядят довольно громоздкими, но в реальности их вес составляет менее 100 граммов.

  Новая AR-технология от Meta предлагает виртуальные наложения, которые дополняют то, что пользователи видят в реальном окружении. Эти очки способны выделять объекты, обеспечивают возможность видеосвязи и предоставляют доступ к веб-сайтам и потоковому видео.

  Марк отметил, что разработка очков Meta Orion AR ещё не завершена. Он упомянул, что внешняя привлекательность изделий не столь актуальна, в отличие от их внутренней функциональности. Очки Orion AR используют технологию искусственного интеллекта LLM от Meta, что дает им значительные преимущества. Как генеративный искусственный интеллект, так и сами очки обладают мультимодальными возможностями. Это означает, что они могут воспринимать и обрабатывать всё, на что обращает внимание пользователь.  

  Корпус очков AR выполнен из магниевого сплава, что способствует улучшению веса и теплоотведения. На дужках устройства размещены литиевые батареи, динамики и ряд датчиков. Согласно сообщениям, очки Meta Orion AR оборудованы семью камерами. В сочетании с Meta AI, эти очки способны воспринимать команды различными способами. Пользователи могут управлять устройством с помощью жестов, используя свои глаза и руки, или же применять голосовые команды. Марк отметил, что последняя разработка компании также включает нейронный интерфейс. В частности, имеется браслет, способный распознавать движения рук его владельца. 

  Meta планирует оптимизировать свое оборудование, уменьшить размеры устройства и улучшить качество изображения. Интересно, что социальный гигант также сообщил о разработках, направленных на повышение доступности очков, вероятно, в сотрудничестве с Ray-Ban.

#технологии #meta #очки #orion
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